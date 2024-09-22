США і Йорданія закликали громадян терміново покинути Ліван

Держдепартамент США і міністерство закордонних справ Йорданії закликали своїх громадян терміново покинути територію Лівану на тлі чергової ескалації в регіоні між Ізраїлем і терористичним ліванським рухом "Хезболла". Відповідні повідомлення з'явилися в суботу, 21 вересня, на сайтах дипломатичних відомств. У Держдепі вказали на "непередбачуваний характер конфлікту" між Ізраїлем і "Хезболлою" і закликали власників американських паспортів у зв'язку з цим "покинути Ліван, поки зберігається можливість скористатися комерційними рейсами". Йорданське МЗС, зі свого боку, рекомендувало співгромадянам утриматися від відвідування Лівану, а тим, хто там проживає або перебуває, "якнайшвидше покинути ліванську територію". Свій заклик Амман також пов'язав з ескалацією на лівансько-ізраїльському кордоні.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем і "Хезболла"

17 і 18 вересня у членів руху "Хезболла" у Лівані масово вибухнули пейджери та рації. Унаслідок цього загинули щонайменше 37 осіб, близько трьох тисяч дістали поранення. У "Хезболлі" звинуватили в нападі Ізраїль, проте офіційно ізраїльська влада не взяла на себе відповідальності за цю операцію. 21 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про чергові удари по об'єктах "Хезболла" на території Лівану. За день до цього, як повідомлялося, унаслідок обстрілу передмістя Бейрута було вбито високопоставленого командира угруповання Ібрагіма Акіля й Ахмеда Махмуда Вахбі - командувача військових операцій спецпідрозділу "Радван", спрямованих на підтримку бойовиків ХАМАС. Загибель Акіля і Вахбі підтвердили в "Хезболлі". Загалом, за даними ЦАХАЛ, 20 вересня було ліквідовано щонайменше 16 бойовиків. Зі свого боку міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок авіаудару ізраїльської армії загинули 37 осіб, зокрема троє дітей.

"Хезболла" також регулярно завдає ударів по півночі Ізраїлю. Так, у ніч на неділю, 22 вересня, ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила про одного пораненого внаслідок обстрілу. 21 вересня речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі оголосив, що на півночі Ізраїлю вводять особливий стан. Зокрема, громадянам заборонено збиратися в кількості понад 30 осіб на відкритій місцевості та 300 - у приміщенні.

Атака ХАМАС на Ізраїль і загострення на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Унаслідок наземної операції і бомбардувань Сектору Гази, за даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, загинуло понад 40 тисяч палестинців. Палестинських бойовиків підтримав ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла", визнаний терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану.