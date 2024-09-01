Світ шокувало вбивство терористами ХАМАСу шести заручників

Тіла шести ізраїльтян було виявлено у підземному тунелі в районі міста Рафах. Серед жертв - четверо чоловіків та дві жінки.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила тіла шести заручників у Секторі Гази, про що у неділю, 1 вересня, повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі. Напередодні ввечері Армія оборони Ізраїлю повідомила лише про виявлення кількох тіл, а подробиці не наводилися. Наразі, після багатогодинної перевірки, встановлено особи загиблих - чотирьох чоловіків та двох жінок.

Це Герш Гольдберг-Полін (23 роки), Олександр Лобанов (32), Альмог Сарусі (27), Орі Даніно (25), Кармель Гат (40) та Еден Єрушальмі (24). За даними форуму родичів заручників, щонайменше п'ять із них було захоплено 7 жовтня на музичному фестивалі Nova у пустелі Негев неподалік від кордону з Сектором Гази.

Даніель Хагарі повідомив також, що всіх шістьох було жорстоко вбито бойовиками палестинського радикального руху ХАМАС незадовго до того, як тіла знайшли військові. За даними газети Times of Israel, тіла виявили в одному з тунелів, прокладених ХАМАСом під містом Рафах, приблизно за кілометр від того місця, де кілька днів тому знайшли живого заручника Фархана аль-Каді.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) написав у соцмережі Х: "Ми прокидаємося з жахливою новиною, що знайдено ще шість мертвих заручників, убитих ХАМАСом. Одна із загиблих - Кармель Гат. З 7 жовтня наше посольство разом із її родиною боролися за її визволення. Наші серця з усіма знедоленими сім'ями".

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Нетаньяху вибачився перед сім'єю одного з вбитих заручників

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю вибачився перед сім'єю Олександра Лобанова за те, що його та п'ятьох інших заручників не вдалося врятувати живими, передає агенція dpa. Офіс Нетаньяху оголосив, що прем'єр хоче поговорити з іншими сім'ями протягом дня. "Прем'єр-міністр висловив глибокий жаль і вибачився перед сім'єю за те, що державі Ізраїль не вдалося повернути Олександра та інших п'ятьох заручників живими", - йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою, військовий радник Нетаньяху вранці повернувся з Москви, де він перебував з візитом, метою якого було просування зусиль для досягнення перемир'я. Під час московської зустрічі також йшлося про Олександра Лобанова та інших заручників. Лобанов, батько двох дітей, мав ізраїльське та російське громадянство.

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Байден: лідери ХАМАСу заплатять за ці злочини

Президент США Джо Байден у своїй заяві засудив вбивство заручників та підтвердив, що серед загиблих, знайдених ізраїльськими військовими в Газі, був Герш Гольдберг-Полін, який, окрім ізраїльського, мав також американське громадянство.

"Будьте певні, лідери ХАМАСу заплатять за ці злочини. І ми продовжуватимемо цілодобово працювати над досягненням угоди щодо звільнення решти заручників", - додав президент США.

Боррель та Стармер закликали до припинення вогню

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у неділю, що він "нажаханий вбивством шести ізраїльських заручників ХАМАСом". "Цих молодих невинних чоловіків і жінок уже давно слід було доставити в безпечне місце до їхніх близьких", - наголосив Боррель у дописі у соцмережі X, закликавши до припинення вогню та повернення решти заручників.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер своєю чергою заявив у неділю, що він шокований убивством шести заручників у Секторі Гази, назвавши злочин "жахливим і безглуздим". "ХАМАС має негайно звільнити всіх заручників, і всі сторони повинні негайно погодити угоду про припинення вогню, щоб припинити страждання", - зазначив він.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі і США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей. Згідно з останніми даними, бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх в Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цій густонаселеній частині Палестинських територій, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію.

В рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня 2023 року, було звільнено більше 100 заручників. Ізраїль випустив з в'язниць близько 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишалося орієнтовно 120 людей, захоплених 7 жовтня. Крім того, за оцінками Ізраїлю, не менше 40 заручників вже немає серед живих.