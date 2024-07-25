Ізраїль повернув з Гази тіла п'ятьох заручників

Під час операції у Секторі Гази ізраїльські військові виявили тіла п'ятьох заручників, які тримали бойовики терористичного угруповання ХАМАС.

Ізраїльські військові під час операції в районі міста Хан-Юніс в Секторі Гази виявили і повернули в Ізраїль тіла п'ятьох заручників бойовиків терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у четвер, 25 липня.

Серед них тіло 56-річної жінки, яку викрали з кібуца Нір-Оз 7 жовтня 2023 року, ідеться в повідомленні. Інші - тіла військових, яких терористи убили того ж дня.

Наразі вважається, що в Газі перебуває 111 заручників, включаючи останки 39 загиблих, підтверджених ЦАХАЛом, з 251 людини, яких викрав ХАМАС.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху Під час виступу у Конгресі США в середу, 24 липня запропонував США створити разом із його країною військовий альянс для протистояння іранській загрозі. Також він закликав Вашингтон прискорити постачання Ізраїлю військової допомоги задля прискорення знищення терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази.