В Ізраїлі підтвердили смерть ще двох заручників ХАМАСу

Тіла 35-річного Ягава Бухштаба і 76-річного Алекса Данцига досі знаходяться у представників ХАМАСу, рішення визнати їх загиблими ґрунтується на даних спецслужб, заявила ізраїльська армія.

В Ізраїлі повідомили про смерть ще двох заручників, викрадених бойовиками ісламістського палестинського угрупування ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Родичі 76-річного Алекса Данцига і 35-річного Ягава Бухштаба були проінформовані про їхню загибель, заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у понеділок, 22 липня.

Обидва чоловіки були "жорстоко викрадені в Сектор Гази" 7 жовтня минулого року, їхні тіла утримують представники ХАМАС, зазначили в ізраїльській армії. Рішення визнати їх загиблими ґрунтувалося на інформації спецслужб і ухвалене форумом експертів, вказується в заяві. Обставини смерті розслідує влада Ізраїлю.

Родичі закликають домогтися повернення заручників, які досі залишаються у ХАМАСу

Натомість Форум сімей заручників зазначив, що ця звістка є "ясним нагадуванням про термінову необхідність" повернення додому захоплених заручників. "Ягав і Алекс були захоплені живими і повинні були повернутися живими до своїх сімей і в свою країну", - вказується в заяві.

За цими даними, Ягав Бухштаб був викрадений з кібуца Нірім разом зі своєю дружиною, яка після 50 днів у полоні була звільнена. Виходець з Польщі Алекс Данциг - син тих, хто пережив Голокост, історик за фахом, який працював в меморіальному комплексі "Яд-Вашем".

Форум сімей заручників розкритикував безуспішні переговори про повернення заручників, які залишаються у владі ХАМАСу, назвавши смерть ще двох людей "трагічним прикладом наслідків вагань у переговорах".

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі і США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей. Згідно з останніми даними, бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх в Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цій густонаселеній частині Палестинських територій, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, натепер у Секторі Гази загинули понад 39 тисяч людей, ще понад 80 тисяч зазнали поранень. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня 2023 року, було звільнено більше 100 заручників. Ізраїль випустив з в'язниць близько 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються орієнтовно 120 людей, захоплених 7 жовтня. Крім того, за оцінками Ізраїлю, не менше 40 заручників вже немає серед живих.