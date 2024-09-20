Ізраїль продовжує завдавати удари по "Хезболлі" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю 20 вересня заявила про ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" Ібрагіма Акіля в Бейруті внаслідок авіаудару. За даними Лівану, загинули щонайменше 12 людей.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у п'ятницю, 20 вересня, заявила про ліквідацію високопоставленого командира ісламістського угруповання "Хезболла" Ібрагіма Акіля ванслідок авіаудару поблизу столиці Лівану Бейрута.

У заяві ізраїльських військових наголошується, що Акіль був керівником військових операцій "Хезболли", виконувачем обов'язків командувача елітного підрозділу терористичного угрупування "Радван" і керівником плану вторгнення до Галілеї, передає видання The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, разом з Акілем загинули керівники оперативного апарату "Хезболли" і керівництво "Радвану".

"Акіль і ліквідовані командири були серед архітекторів "плану окупації Галілеї", згідно з яким "Хезболла" планувала здійснити рейди на ізраїльську територію, окупувати громади Галілеї, вбивати невинних, подібно до того, як це зробила терористична організація ХАМАС під час кривавої різанини 7 жовтня", - йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Читайте також: Іран та "Хезболла" погрожують Ізраїлю за підрив радіозасобів

Речник ізраїльської армії Даніель Хагарі заявив, що Акіль і вище керівництво оперативного блоку терористичного угрупування і елітного підрозділу "Радван" перебували під землею, коли були ліквідовані внаслідок ізраїльського авіаудару.

"Вони зібралися під землею, під житловим будинком, у самому центрі Дахії (передмістя на півдні Бейрута - Ред.), використовуючи цивільних як живий щит. Вони зустрічалися для координації терористичної діяльності проти ізраїльського цивільного населення", - сказав Хагарі на пресконференції.

За словами Хагарі, під час авіаудару в Бейруті разом з Акілем загинуло щонайменше 10 командирів "Хезболли".

Удари "Хезболли" по Ізраїлю

Тим часом Ліван повідомляє про щонайменше 12 загиблих внаслідок удару Ізраїлю. Джерела західних агенцій у "Хезболлі" підтверджують загибель Акіля, однак офіційних даних про його смерть наразі немає.

Водночас бойовики "Хезболли" знову ударили по території північного Ізраїлю ракетами і заявили, що серед іншого атакували армійські бази. Ізраїльська армія повідомила, що зафіксувала близько 140 ракет з території Лівану. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, внаслідок обстрілу виникло кілька пожеж. Повідомлень про жертви не надходило. Мешканців північного Ізраїлю закликали залишатися в укриттях.

Читайте також: Вибух пейджерів "Хезболли": як це сталося?