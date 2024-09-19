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Іран та "Хезболла" погрожують Ізраїлю за підрив радіозасобів

Дмитро Шварц
19 вересня 2024 р.

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що підірвані Ізраїлем радіостанції та пейджери "можуть бути названі оголошенням війни".

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Ліванець, поранений внаслідок вибуху пейджера
Лідер "Хезболли" заявив, що підірвані радіостанції і пейджери "можуть бути названі оголошенням війни"Фото: Hussein Malla/AP/picture alliance

Ізраїль наразиться на "нищівну відповідь з боку осі опору", заявив у четвер, 19 вересня, головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Ірану Хоссейн Саламі лідеру "Хезболли" Хасану Насраллі, повідомляють державні іранські ЗМІ.

"Такі терористичні акти, безсумнівно, є результатом відчаю сіоністського режиму (Ізраїлю. - Ред.) і послідовних невдач. Незабаром він отримає нищівну відповідь з боку осі опору, і ми станемо свідками знищення цього кровожерливого і злочинного режиму", - заявив Саламі у своєму посланні Насраллі.

Насралла 19 вересня заявив, що смертоносні атаки, під час якихбули підірвані радіостанції і пейджери "Хезболли", "перетнули всі червоні лінії" і "можуть бути названі оголошенням війни". Таким чином він відреагував на атаки напердодні, внаслідок яких загинули 37 осіб і близько 3000 отримали поранення, хоча Ізраїль прямо не коментував ці напади, передає Reuters.

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Ізраїль завдає нових ударів по Лівану

Тим часом Ізраїль 19 вересня завдає нових ударів по "Хезболлі" на півдні Лівану. Початок ударів припав на виголошення Насраллою промови щодо подій останніх двох днів, передає BBC.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що прагне "знищити терористичний потенціал та інфраструктуру "Хезболли". "Протягом десятиліть "Хезболла" використовувала цивільні будинки, прорила під ними тунелі і використовувала мирних жителів як живий щит, перетворивши південний Ліван на зону бойових дій", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

Мета операції, за словами ізраїльського військового керівництва, - "гарантувати безпеку на півночі Ізраїлю, щоб жителі могли повернутися до своїх домівок, і досягти військових цілей". На кадрах, які поширюють у соцмережах, видно, що авіаудари завдають по кількох районах Лівану. Також Армія оборони Ізраїлю у четвер повідомила про двох загиблих військовослужбовців у бою на південному кордоні Лівану.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна "відкриває новий етап війни", і "центр ваги зміщується на північ завдяки відволіканню ресурсів і сил". "Нам знадобиться послідовність із плином часу, ця війна вимагає великої мужності, рішучості та наполегливості", - додав він.

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