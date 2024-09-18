У Лівані знову масово вибухнули пристрої зв'язку "Хезболли"

У Лівані другий день поспіль масово вибухають пристрої зв'язку "Хезболли". Є жертви та постраждалі.

У Лівані другий день поспіль відбуваються масові вибухи засобів зв'язку членів радикального ліванського шиїтського руху "Хезболла". Як пише агенція Reuters, у середу, 18 вересня, щонайменше троє людей загинули і десятки дістали поранення внаслідок детонації рацій та радіостанцій по всій країні. Ліванські ЗМІ у свою чергу повідомляють про понад сотню постраждалих.

Як мінімум один із вибухів пролунав на похороні загиблого напередодні бойовика "Хезболли". Джерела повідомили агенції Reuters, що найбільше детонацій сталося на півдні Лівану та у південних передмістях столиці країни Бейрута. Рації, що розірвалися, і радіоприймачі, пише агенція, були куплені п'ять місяців тому - одночасно з пейджерами, що вибухнули напередодні.

Вибухи пейджерів "Хезболли" у Лівані 17 вересня

17 вересняв Лівані масово вибухнули пейджери, які використовували бойовики "Хезболли". Внаслідок вибухів, за даними близькосхідних ЗМІ, загинули щонайменше 12 людей, понад 2800 отримали поранення, 200 постраждалих перебувають у критичному стані.

Офіційний Бейрут та представники руху "Хезболла" поклали відповідальність за подію на Ізраїль, якому пригрозили "заслуженим покаранням". Джерело Reuters стверджувало, що пейджери були модифіковані ізраїльською розвідслужбою "Моссад" "на етапі виробництва". За версією джерел Sky News Arabia, в пристрої було закладено заклали тетранітропентаеритрит - вибухову речовину з вмістом ефіру азотної кислоти, яка застосовується для спорядження капсул-детонаторів. Стверджується, що вибухи сталися, коли "Моссад" дистанційно підвищив температуру акумуляторів.

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За даними американського видання Axios, Ізраїль заздалегідь не інформував про операцію адміністрацію президента США Джо Байдена, а її проведення схвалили на початку цього тижня на нараді з питань безпеки за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, високопосадовців уряду та керівників служб безпеки.