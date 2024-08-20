Ізраїль погодив пропозиції США щодо перемир'я в Секторі Гази

Держсекретар США заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю схвалив пропозиції Вашингтона щодо припинення вогню. Він висловив сподівання, що те саме зробить і ХАМАС.

Ізраїль погодився на останні пропозиції США щодо припинення вогню у Секторі Гази, заявив у понеділок, 19 серпня, очільник держдепартаменту США Ентоні Блінкен після тригодинної зустрічі з главою уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Прем'єр-міністр Нетаньяху схвалив додаткові пропозиції, і ми розраховуємо, що ХАМАС вчинить так само", - зазначив Блінкен. Після цього, за його словами, сторони за допомогою посередників - США, Єгипту та Катару - мають зустрітися, щоб завершити процес досягнення згоди, яким саме чином реалізувати угоду. "Досі є складні питання, які вимагають жорстких рішень з боку лідерів. І, зрештою, все залежить саме від них", - наголосив держсекретар США.

У канцелярії глави ізраїльського уряду зустріч Нетаньяху з Блінкеном назвали продуктивною і наголосили, що "прем'єр-міністр підтвердив відданість Ізраїлю останній американській пропозиції".

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Компроміс від США

Як зазначив глава зовнішньополітичного відомства США, проєкт угоди щодо Сектора Гази відображає пропозиції, оприлюднені президентом Джо Байденом ще у травні, і передбачає поетапне припинення бойових дій. Ідеться про шеститижневе припинення вогню, в рамках якого терористи ХАМАСу мають повернути захоплених у жовтні 2023 року заручників, а Ізраїль звільнити ув'язнених палестинців. Також мають розпочатися переговори щодо умов повного припинення вогню.

За даними ізраїльських ЗМІ, додаткові пропозиції США враховують вимогу Ізраїлю тримати свої війська на кордоні Сектора Гази та Єгипту.

За даними агенції Reuters, що посилається на джерела у безпекових колах Єгипту, США запропонували на кордоні Сектора Гази та Єгипту міжнародну присутність. Ця пропозиція може бути прийнятною, якщо вона буде обмежена максимально шістьма місяцями, пояснили джерела.

Нагадаємо, ХАМАС вимагає повного відведення ізраїльських військ з Сектора Гази.

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Війна у Секторі Гази

Війна у Секторі Гази триває з жовтня 2023 року. Ізраїль увійшов в регіон з метою повного знищення ХАМАСУ після того, як терористи здійснили безпрецедентний напад на ізраїльську територію, убили понад 1200 людей і захопили близько 250 заручників. За даними із Сектора Гази, за час війни там убили понад 40 тисяч палестинців, переважна більшість з яких мирні жителі.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню у листопаді 2023 року було звільнено понад 100 ізраїльських заручників. Ізраїль випустив із в'язниць близько 240 палестинців. У терористів, за даними ізраїльської влади, залишаються близько 120 осіб, захоплених 7 жовтня 2023 року. При цьому, за оцінками Ізраїлю, не менше 40 заручників уже немає в живих.