Ізраїль і ХАМАС знову закидають одне одному зрив угоди

Тим часом США не втрачають надію на припинення вогню в Секторі Гази завдяки угоді, переговори щодо укладення якої тривають в Катарі. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув в Ізраїль.

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС у неділю, 18 серпня, знову звинуватило прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в "перешкоджанні досягненню угоди" щодо перемир'я та обміну заручниками в Газі, повідомляє AFP.

У заяві ХАМАСу за підсумками останнього раунду переговорів у Катарі йдеться, що Нетаньяху "несе повну відповідальність" за зрив зусиль посередників, перешкоджання досягненню угоди, а також за життя заручників у Секторі Гази.

Тим часом Нетаньяху 18 серпня знову заявив, що тиск, на його думку, необхідно чинити насамперед на ХАМАС.

"ХАМАС досі чинить спротив. Він навіть не надіслав свого представника на переговори в Доху. Тому тиск має бути спрямований на ХАМАС і Сінвара, а не на ізраїльський уряд", - заявив Нетаньяху на засіданні кабміну, маючи на увазі нового ватажка ХАМАС.

CША не втрачають надію врятувати угоду

Переговори про припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників перебувають на переломному етапі, заявив високопоставлений член делегації США, яка супроводжує держсекретаря Ентоні Блінкена до Ізраїлю. За його словами, Блінкен дасть зрозуміти всім сторонам, що угода має бути укладена, повідомляє Reuters.

Блінкен прибув до Тель-Авіва пізно ввечері 18 серпня і наступного дня проведе зустріч з Нетаньяху. У вівторок, 19 серпня, він поїде до Єгипту, пише Reuters.

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