Ізраїль закликає Захід до підтримки у разі контрнаступу

Ізраїль очікує, що коаліція на чолі з США не тільки приєднається до захисту Ізраїлю у разі іранського нападу, але й атакуватиме важливі об'єкти в Ірані.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у п'ятницю, 16 серпня, закликав союзників підтримати Ізраїль у разі можливої атаки з боку Ірану. Ізраїль очікує, що коаліція на чолі з США не тільки приєднається до захисту Ізраїлю, але й атакуватиме важливі об'єкти в Ірані, наголосив Кац.

"Ізраїль очікує, що Франція і Великобританія чітко і публічно скажуть Ірану, що йому заборонено нападати на Ізраїль", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю на зустрічі з британським і французьким колегами, цитує міністра його офіс.

У цей же день стало відомо, що 18 серпня до Ізраїлю прибуде державний секретар США Ентоні Блінкен . Як повідомляє Reuters із посиланням на репортера видання Axios, чільник дипломатії США також може зробити зупинки у Каїрі та Досі.

Як відомо, цими днями у Катарі тривають перемовини між представниками США, Катару, Єгипту та Ізраїлю по угоді щодо припинення вогню у Секторі Гази.

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Напруження між Іраном та Ізраїлем

Конфлікт на Близькому Сході може загостритися, оскільки Іран і ліванське мілітаризоване угруповання"Хезболла" погрожують Ізраїлю відплатою після ліквідації наприкінці липня лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані і військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра в Бейруті. ХАМАС та Іран звинувачують Ізраїль в обох нападах. Відтоді, з огляду на загрозу ескалації, США як найважливіший союзник Ізраїлю збільшили свою військову присутність в регіоні.



Конфлікт на Близькому Сході загострився, коли 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 осіб.

Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 40 тисяч людей.