Армія Ізраїлю почала нову військову операцію в Хан-Юнісі

Ізраїльська армія почала нову військову операцію в районі Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. За даними розвідки Ізраїля, у цьому районі були бойовики, які реорганізувалися після останнього виведення ЦАХАЛу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала нову військову операцію в районі Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Ізраїль стверджує, що дані розвідки свідчать про присутність у цьому районі "терористів та терористичної інфраструктури".

Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували понад 30 цілей, пов'язаних з палестинським угрупованням ХАМАС, включаючи склади зброї, повідомили в ЦАХАЛі. Зазначається, що в результаті цих атак було вбито кілька бойовиків, передає dpa.

Ізраїльські військові протягом тривалого часу діяли проти бойових підрозділів ХАМАСу у Хан-Юнісі, але згодом відійшли на фіксовані позиції за межами міста. Востаннє ізраїльська армія діяла там у липні, перш ніж знову відступити наприкінці місяця. Згідно з підконтрольними ХАМАСу ЗМІ, під час останньої ізраїльської операції там було вбито 255 людей і ще близько 300 отримали поранення.

Офіційні особи Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки заявили, що вважають, що Яхья Сінвар, новопризначений лідер ХАМАСу та один із архітекторів атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, міг переховуватися в тунелях при Хан-Юнісі, передає AP.

Шольц закликав припинити вогонь

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю підтримав спільну заяву лідерів США, Катару та Єгипту із закликом до припинення вогню та переговорів щодо заручників 15 серпня. "Настав час принести надання допомоги як заручникам, так і людям Гази", - заявив канцлер у соцмережі X 9 cерпня.

За повідомленнями ЗМІ, Ізраїль згоден відправити делегацію на переговори 15 серпня, які можуть відбудуться або в столиці Катару Досі, або в столиці Єгипту Каїрі.

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Ізраїль оголосив війну ХАМАС після нападу 7 жовтня 2023 року, під час якого бойовики з Сектора Гази увірвалися на південь країни, убивши близько 1200 людей і викравши ще 250. У Газі залишаються понад сто заручників, у тому числі 39 тіл загиблих. У той же час офіційні міністерства Гази, підконтрольні ХАМАС, кажуть про понад 39 тисяч убитих палестинців внаслідок ізраїльських атак та понад 91 тисячу поранених. Понад 1,9 мільйона з 2,3 мільйона довоєнного населення Гази покинули свої домівки через атаки. Перевірити ці дані із незалежних джерел неможливо.

Ізраїль піддався міжнародній критиці через високу кількість жертв серед цивільного населення та складну гуманітарну ситуацію у Секторі Гази.