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Україна передала гуманітарну допомогу палестинцям

Ольга Журавльова
18 липня 2024 р.

З України в рамках програми Grain from Ukraine доставили "харчову допомогу для понад 100 тисяч палестинських сімей, які опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС" у Секторі Гази, розповіли в Києві.

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Одеський порт
Україна спрямувала гуманітарну допомогу палестинцям (фото символічне)Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

У рамках гуманітарної програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") палестинці отримали тисячу тонн пшеничного борошна, повідомило в четвер, 18 липня, міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Cудно з тисячею тонн пшеничного борошна прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в Сектор Гази", - уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Ця партія - перша з трьох запланованих. "Вона допоможе підтримати протягом місяця понад 100 тисяч палестинських сімей, які опинилися на передовій конфлікту в регіоні. Попри агресію Росії та посилення її атак, Україна продовжує демонструвати свою відданість та лідерство у підтримці країн, які знаходиться під загрозою голоду", - йдеться в повідомленні МЗС. 

Загалом планується відправити сім тисяч тонн пшеничного борошна та 750 тонн олії - за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Раніше Україна вже постачала в межах програми Grain from Ukraine продукти харчування для багатьох країн, зокрема для Судану, Ефіопії, Кенії та Ємену. 

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Гуманітарна ситуація в Секторі Гази

Загострення в Cекторі Гази було спровоковане безпрецедентним нападом 7 жовтня 2023 року на Ізраїль бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в США та Європейському Союзі терористичною організацією. За даними Ізраїлю, терористи вбили понад 1200 людей та захопили в заручники близько 250 людей.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну "до повного знищення" терористів. За даними підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, щонайменше 38 тисяч палестинців були вбиті й майже 90 тисяч поранені, але перевірити цю інформацію з незалежних джерел неможливо. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль за складну гуманітарну ситуацію, спричинену бойовими діями в регіоні.

Низка європейських країн надають гуманітарну допомогу палестинцям у густонаселеному Секторі Гази, попри розбіжності у визнанні Палестини. Більшість країн світу визнали її незалежною державою, Україна - ще під час перебування в складі Радянського Союзу в 1988 році. Проте ключові держави Заходу, зокрема постійні члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй Великобританія, США та Франція, виступають проти такого визнання. Низка інших держав, наприклад Німеччина, хоч і підтримують зв'язки з Палестинською національною адміністрацією, але на визнання палестинської держави підуть лише тоді, коли її визнає й Ізраїль. 

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