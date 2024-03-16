ФРН почала постачати в Сектор Гази гумдопомогу на парашутах

Операцію з постачання повітрям допомоги мирному в Сектор Гази ініціювала Йорданія. Окрім Німеччини, до ініціативи долучилися також США та Франція.

Збройні сили ФРН (Бундесвер) у суботу, 16 березня, скинули над територією Сектора Гази першу партію гуманітарної допомоги в контейнерах з парашутами.

"Людям в Секторі Гази не вистачає найнеобхіднішого. Ми хочемо зробити свій внесок, щоб забезпечити їм доступ до їжі та медикаментів", - цитує агентство dpa міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius).

Операцію з постачання повітрям гуманітарної допомоги мирному населенню Сектора Гази ініціювала Йорданія. Окрім Німеччини, до ініціативи долучилися також США та Франція. Для її реалізації Бундесвер перекинув до Йорданії два транспортні літаки C-130, які були дислоковані у Франції. Кожен літак може перевозити до 18 тонн вантажу. Під час польоту вантаж викочується на піддоні через завантажувальну рампу, і скидається на землю на парашутах.

Напередодні організація World Central Kitchen повідомила, що на узбережжі Сектора Гази пришвартувалося перше судно, яке доставило морським шляхом гуманітарну допомогу цивільному населенню. Судно Open Arms доставило з Кіпру 115 тонн харчів та питної води. Доставлених продуктів вистачить на 37 мійльонів порцій їжі, які готуватимуть на 60 мобільних кухнях, зазначили у WCK.

Загроза голоду у Секторі Гази

Гуманітарні організації висловлюють сильну стурбованість становищем цивільного населення в Секторі Гази, вказуючи на загрозу голоду. Доставка гуманітарної допомоги повітрям ймовірно не здатна суттєво покращити ситуацію без додаткового розширення масштабів доставки допомоги вантажівками, вважають в ООН.

Низка країн, зокрема Німеччина, закликали владу Ізраїлю докласти більше зусиль для захисту мирного населення Сектора Гази. Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує підготовку наземної операції у місті Рафах, де зараз перебувають понад два мільйони мирних жителів. За даними ізраїльської сторони, перед початком операції мирне населення буде евакуйоване з Рафаху.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 31,5 тисячі людей, майже 73,5 тисячі - зазнали поранень. За даними Ізраїлю, інформація про загиблих у Секторі Газі цивільних не відповідає дійсності. За незалежними джерелами підтвердити чи спростувати дані обох сторін конфлікту неможливо.