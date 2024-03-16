У Сектор Гази вперше доставили гуманітарний вантаж морем

Судно Open Arms уперше за час війни доставило з Кіпру до Сектора Гази харчів та води, яких вистачить на приготування 37 мільйонів порцій їжі.

На узбережжі Сектора Гази пришвартувалося перше судно, яке доставило морським шляхом гуманітарну допомогу цивільному населенню. Про це в п'ятницю, 15 березня, повідомила у соцмережі X організація World Central Kitchen, що бере участь у місії.

Судно Open Arms доставило до Сектора Гази з Кіпру 115 тонн харчів та питної води. Доставлених продуктів вистачить на 37 мійльонів порцій їжі, які готуватимуть на 60 мобільних кухнях, зазначили у WCK.

Місія з доставки гуманітарної допомоги Open Arms є пілотною і спрямована на підтримку понад двої мільйонів людей у Секторі Гази, які позбавлені доступу до найнеобхіднішого. Корабель пройшов маршрут, який заплановано використовувати як гуманітарний коридор, про який кілька днів тому заявили Єврокомісія і уряд Кіпру. Крім того, про США також оголосили намір створити морський коридор до Гази, яким би міг проходити пором американської армії.

Гуманітарна ситуація у Секторі Гази вважається катастрофічною уже кілька місяців. За даними ЮНІСЕФ, у Секторі Гази ще у січні критично неповноцінно харчувалися 15,6 відсотка дітей віком до двох років, а нині таких уже 31 відсоток. Особливо критичною є гуманітарна ситуація на півночі Сектора Гази. Утім, доставка гуманітарної допомоги цивільному населенню через наземний пункт пропуску у Рафаху не здійснюється. США постачають гумдопомогу повітрям, однак цього критично не вистачає.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 31,5 тисячі осіб, майже 73,5 тисячі дістали поранень. За даними Ізраїлю, дані про загиблих у Секторі Газі цивільних не відповідають дійсності. За незалежними джерелами підтвердити чи спростувати дані обох сторін конфлікту неможливо.