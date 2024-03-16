У Сектор Гази вперше доставили гуманітарний вантаж морем

У Сектор Гази вперше доставили гуманітарний вантаж морем16 березня 2024 р.
На узбережжі Сектора Гази пришвартувалося перше судно, яке доставило морським шляхом гуманітарну допомогу цивільному населенню. Про це в п'ятницю, 15 березня, повідомила у соцмережі X організація World Central Kitchen, що бере участь у місії.
Судно Open Arms доставило до Сектора Гази з Кіпру 115 тонн харчів та питної води. Доставлених продуктів вистачить на 37 мійльонів порцій їжі, які готуватимуть на 60 мобільних кухнях, зазначили у WCK.
Місія з доставки гуманітарної допомоги Open Arms є пілотною і спрямована на підтримку понад двої мільйонів людей у Секторі Гази, які позбавлені доступу до найнеобхіднішого. Корабель пройшов маршрут, який заплановано використовувати як гуманітарний коридор, про який кілька днів тому заявили Єврокомісія і уряд Кіпру. Крім того, про США також оголосили намір створити морський коридор до Гази, яким би міг проходити пором американської армії.
Гуманітарна ситуація у Секторі Гази вважається катастрофічною уже кілька місяців. За даними ЮНІСЕФ, у Секторі Гази ще у січні критично неповноцінно харчувалися 15,6 відсотка дітей віком до двох років, а нині таких уже 31 відсоток. Особливо критичною є гуманітарна ситуація на півночі Сектора Гази. Утім, доставка гуманітарної допомоги цивільному населенню через наземний пункт пропуску у Рафаху не здійснюється. США постачають гумдопомогу повітрям, однак цього критично не вистачає.
Читайте також: Ізраїль представив план щодо Сектора Гази: що буде після війни?
Напад ХАМАСу на Ізраїль
Конфлікт на Близькому Сході загострився після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Читайте також: Байден розкритикував дії Нетаньяху в Секторі Гази
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 31,5 тисячі осіб, майже 73,5 тисячі дістали поранень. За даними Ізраїлю, дані про загиблих у Секторі Газі цивільних не відповідають дійсності. За незалежними джерелами підтвердити чи спростувати дані обох сторін конфлікту неможливо.