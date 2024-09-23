Масштабні удари Ізраїлю по Лівану: понад 350 загиблих

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала в понеділок, 23 вересня, наймасштабнішої хвилі авіаударів по цілях шиїтського радикального угруповання "Хезболла" в різних районах Лівану. За даними ЦАХАЛу, ударів було завдано по близько 1100 об'єктах, пов'язаних з "Хезболлою", на півдні Лівану і в районі долини Бекаа.

Тим часом у міністерстві охорони здоров'я Лівану повідомили, що внаслідок ударів ізраїльських військ загинуло, за останніми даними, щонайменше 356 осіб. Серед загиблих - 24 дитини, десятки жінок, а також медпрацівники. Ще понад 1200 осіб дістали поранень.

Крім того, громадянам Лівану надходили на мобільні телефони SMS-повідомлення з застереженням уникати районів і поселень, де бойовики "Хезболли" можуть потенційно зберігати зброю. Такі дії ліванські офіційні особи, зокрема міністерство інформації, розцінили як спроби Ізраїлю провадити "психологічну війну", передає інформагенція dpa. Так само журналісти провідних світових видань повідомляють про масову евакуацію мирних громадян з південних регіонів Лівану. За словами Абіада, тисячі сімей з районів, по яких було завдано ударів, були змушені покинути свої домівки.

Ізраїль пояснив мету посилення своїх ударів

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант пояснив у відео, опублікованому його відомством, мету нинішніх ударів по Лівану. "Ми посилюємо наші атаки в Лівані, вони триватимуть доти, доки ми не досягнемо нашої мети - безпечного повернення мешканців півночі до своїх домівок", - заявив міністр. На думку ізраїльського урядовця, у ці дні "ізраїльська громадськість має проявити холоднокровність".

У відповідь на це у русі "Хезболла" заявили, що запустили ракети по ізраїльських військових об'єктах. Напередодні шиїтські бойовики, яких підтримує Іран, так само провели масштабний ракетний удар по території Ізраїлю. Тоді ізраїльська ППО й ПРО не змогла перехопити всі випущені з Лівану ракети.

А прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у понеділок, що військові змінюють "баланс безпеки" вздовж північного ізраїльського кордону. "Я обіцяв, що ми змінимо баланс безпеки, баланс сил на півночі - і це саме те, що ми робимо", - сказав Нетаньяху під час наради з питань безпеки, цитує інформагенція AFP. Нетаньяху також додав, що політика Ізраїлю полягає в тому, щоб запобігати загрозам, а не "чекати" на них.

Нагадаємо, минулого тижня Ізаїль розпочав завдавати масованих ракетно-бомбових ударів з повітря по цілях "Хезболли" в Ірані. Цьому передував підтрив засобів зв'язку членів руху, від якого постраждали багато цивільних, що спричинило критику з боку ООН. Напередодні президент Ізраїлю Герцог запевнив, що його країна не причетна до того підриву засобів з'язку, хоча раніше ЗМІ писали про можливу причетність ізраїльських спецслужб до цієї операції.

За даними влади Лівану, протягом останнього тижня внаслідок ізраїльських ударів дістали поранень близько п'яти тисяч ліванців.