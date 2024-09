Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Ізраїльська авіація знову атакувала територію Лівану. Як повідомила вранці неділі, 22 вересня, пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), цілями ударів були об'єкти радикального шиїтського руху "Хезболла" у Лівані у відповідь на ракетний обстрілу звідти.

Так, за даними ЦАХАЛ, вранці 22 вересня з боку Лівану по району міста Хайфа на півночі Ізраїлю було випущено близько 85 ракет. Багато з випущених ліванськими бойовиками ракет було збито ізраїльськими засобами протиповітряної оборони, проте деякі ракети досягли цілей. Загалом бойовики "Хезболли" запустили по півночі Ізраїлю 115 ракет.

Робота систем ПРО Iron Dome в Ізраїлі, 22 вересня 2024 року Фото: Baz Ratner/AP Photo/dpa/picture alliance

У районі Хайфи внаслідок обстрілу з боку Лівану поранення дістали щонайменше троє людей, передають ізраїльські рятувальні служби. Крім того, пошкоджено кілька будівель і автомобілів. Як пише агентство dpa, ракети, випущені по північних районах Ізраїлю з території Лівану, мали найбільшу дальність за останній рік.

Наслідки ракетного удару з території Лівану по одному з ізраїльських поселень на півночі Ізраїлю Фото: Gil Nechushtan/AP Photo/picture alliance

Удари по півночі Ізраїлю 22 вересня стали "першою відповіддю" на хвилю вибухів пристроїв зв'язку у членів руху раніше цього тижня, заявили представники руху "Хезболла". За твердженням бойовиків, ціллю ударів були ізраїльська авіабаза і військовий завод, пише онлайн-видання The Times of Israel. Крім того, за даними інформагенції Associated Press (AP), тисячі ізраїльтян були змушені ховатися в укриттях під час ракетних ударів з Лівану.

Удари Ізраїлю у відповідь, за даними міністерства охорони здоров'я Лівану, забрали життя двох осіб, ще трьох було поранено. Зі свого боку в ЦАХАЛі зазначили, що удари Ізраїлю проти "Хезболли" триватимуть і з дедалі більшою інтенсивністю.

На півночі Ізраїлю скасували заняття в школах

Уранці 22 вересня ізраїльська влада розпорядилася скасувати заняття у школах, розташованих на півночі країни поблизу кордону з Ліваном. "Засідання кабінету безпеки Ізраїлю високого рівня на тлі серйозної ескалації боїв між Ізраїлем і рухом "Хезболла" у Лівані було відкладено. Зустріч кабінету в ширшому складі буде проведено близько полудня (22 вересня. - Ред.)", - повідомило видання The Times of Israel.

Раніше, 20 вересня, Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, унаслідок якого, за даними міністерства охорони здоров'я Лівану на ранок 22 вересня, загинули щонайменше 45 осіб. Водночас було вбито високопоставленого командира "Хезболли" Ібрагіма Акіля, а також Ахмеда Махмуда Вахбі - командувача військових операцій спецпідрозділу "Радван", спрямованих на підтримку бойовиків ХАМАСу. Загибель Акіля і Вахбі підтвердили в "Хезболлі". Тим часом, як пише агентство AP, серед жертв цього ізраїльського удару були також жінки і діти.

Підрив пристроїв зв'язку у членів "Хезболли": Ізраїль каже, що не причетний

Як повідомлялося, 17 і 18 вересня Ліваном прокотилася серія вибухів - вибухали засоби зв'язку, насамперед пейджери і рації, які використовували члени "Хезболли". Унаслідок тих інцидентів загинули щонайменше 37 осіб, близько 3400 дістали поранення. У "Хезболлі" звинуватили в нападі Ізраїль, проте спочатку офіційно ізраїльська влада жодним чином не коментувала підрив засобів радіозв'язку в Лівані, хоч ЗМІ писали про причетність до того ізраїльських спецслужб.

Однак 22 вересня президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив в інтерв’ю британському мовнику Sky News, що його країна не причетна до тих подій у Лівані. Водночас ізраїльський президент наголосив, що Ізраїль має "невід'ємне право" на самооборону.

Нагадаємо, раніше верховний представник ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) засудив підрив засобів радіозв'язку в Лівані. Під час позачергового засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, проведеного днями, Тюрк наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє використання мін-пасток, замаскованих під нешкідливі предмети.

Нагадаємо, раніше цього дня США й Йорданія закликали своїх громадян терміново залишити територію Лівану.