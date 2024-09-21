В ООН засудили підрив засобів радіозв'язку членів "Хезболли"

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) засудив підрив засобів радіозв'язку членів ліванської шиїтського екстремістського угруповання "Хезболла". Під час проведеного ввечері п’ятниці, 20 вересня, позачергового засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку Тюрк наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє використання мін-пасток, замаскованих під нешкідливі предмети.

Читайте також: Вибух пейджерів "Хезболли": як це сталося?

Так, зокрема, верховний комісар ООН засудив невибірковий характер підриву засобів радіозв'язку, приміром пейджерів, від чого постраждали тисячі людей, "чи то цивільних, чи то членів озброєних угруповань". Терор проти цивільного населення "є воєнним злочином", наголосив Тюрк, якого цитує інформагенція KNA. Тож Тюрк закликав до проведення незалежного розслідування. "Ті, хто віддав наказ і вчинив ці напади, повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Тюрк.

Серед жертв підриву пейджерів були й діти

За словами Тюрка, щонайменше 37 людей, зокрема двоє дітей, загинули і понад 3400 отримали поранення внаслідок вибухів засобів радіозв'язку у Лівані у вівторок і середу. Ці атаки, очевидно, були спрямовані проти бойовиків "Хезболли". Сама ця підтримувана Іраном організація звинувачує Ізраїль у маніпуляціях з її обладнанням і заявляє, що скоєне є терором проти цивільного населення. Натомість досі ні ізраїльський уряд, ні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не прокоментували ці атаки.

Так само міністр закордонних справ Лівану Бу Хабіб звинуватив Ізраїль у тероризмі під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку й застеріг щодо загрози великої війни на Близькому Сході. За його словами, Радбез ООН має змусити Ізраїль припинити свою "агресію".

Натомість посол Ізраїлю в ООН Денні Данон згадав про ракетні обстріли Ізраїлю з боку "Хезболли", що тривають з жовтня 2023 року. За його словами, внаслідок цих ударів загинули десятки людей. Ізраїль зробить все, "щоб узяти під приціл цих терористів". Однак його країна не хоче ескалації, а виступає за дипломатичне вирішення проблеми, наголосив ізраїльський дипломат.

Берлін закликає до стриманості

Тим часом уряд Німеччини висловив серйозну стурбованість через загрозу ескалації збройного протистояння на Близькому Сході. "Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою" не повинен перетворитися на регіональну пожежу", - пояснив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). За його словами, останнім часом багато невинних цивільних осіб загинули або були поранені в Лівані. Велика частина населення, яка не має жодного стосунку до конфлікту, живе в страху і терорі, констатував Гебештрайт і закликав до дипломатичного вирішення конфлікту.

Тим часом дипломатичні представники Великобританії, Сполучених Штатів і Франції наголосили на праві Ізраїлю захищатися від ударів з боку бойовиків "Хезбоблли".

Нагадаємо, 21 вересня Ізраїль продовжив бомбардування цілей "Хезболли" в Лівані.