Ізраїль завдає нові удари по "Хезболлі" у Лівані

Ізраїльські військові у суботу, 21 вересня, повідомляють про нові атаки по цілях радикального ісламістського угруповання "Хезболла" в Лівані. "Армія оборони Ізраїлю зараз атакує об'єкти в Лівані, що належать терористичній організації "Хезболла", - йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю у цей день. За її даними, знищено 180 цілей "Хезболли", при цьому ліквідовані "тисячі" готових до використання пристроїв для запуску ракет по Ізраїлю.

Напередодні внаслідок ізраїльського авіаудару по передмістю Бейрута ліквідовані високопоставлені командири "Хезболли" - Ібрагім Акіль та Ахмед Махмуд Вахбі. Їхня діяльність була, зокрема, спрямована на підтримку бойовиків терористичної організації ХАМАС, що діє у Секторі Гази.

Читайте також: Страх і трепет: найзухваліші місії "Моссаду" в світі

Армія Ізраїлю: "Хезболла" готувала вторгнення за зразком 7 жовтня

За словами представника ізраїльської армії Даніеля Хагарі, авіаудар 20 вересня був спрямований проти командирів, які "брали участь у плануванні вторгнення на ізраїльську територію", аналогічного нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. За інформацією ізраїльських військових, Акіль та інші ліквідовані командири "Хезболли" готували атаку на північ Ізраїлю, за якої планували "вторгнутися в ізраїльські громади і вбити мирних жителів". Крім того, вони планували ракетні обстріли Ізраїлю та операції із застосуванням протитанкових ракет, вважають ізраїльські військові.

Загалом, за даними Армії оборони Ізраїлю, 20 вересня були ліквідовані щонайменше 16 бойовиків "Хезболли". Своєю чергою міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок авіаудару ізраїльської армії загинула 31 особа, у тому числі троє дітей. Нагадаємо, що внаслідок підриву персональних засобів радіозв'язку членів "Хезболли" за кілька днів до цього, загинули щонайменше 37 осіб, близько 3000 дістали поранення. У "Хезболлі" у цій атаці звинуватили Ізраїль, однак офіційно ізраїльська влада поки не взяла на себе відповідальність за цю операцію.

Читайте також: Вибух пейджерів "Хезболли": як це сталося?

У США не виключають повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

Тим часом видання Politico з посиланням на високопосадовців США пише, що Вашингтон очікує подальшої ескалації між Ізраїлем та "Хезболлою", що може призвести до повномасштабної війни між ними.

Двоє співрозмовників Politico наводять внутрішню оцінку адміністрації президента Джо Байдена, згідно з якою Ізраїлю та "Хезболлі" буде важко досягти деескалації - особливо після останніх ізраїльських обстрілів.

Ізраїль заявляв, що чинитме тиск на "Хезболлу" воєнними діями, щоб змусити угруповання погодитися на дипломатичне рішення, яке дозволило б ізраїльтянам повернутись до їхніх домівок на півночі країни.

Водночас, за даними Politico, у Білому домі досі не певні щодо того, як саме розвиватиметься загострення між сторонами.