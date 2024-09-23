Ізраїль почав масштабну атаку на об'єкти "Хезболли" у Лівані

Ізраїльські військові 23 вересня почали наносити нові удари по позиціях радикального шиїтського руху "Хезболла" в Лівані. У ЦАХАЛі обіцяють більш масштабні та точні удари по об'єктах терористів по всій території Лівану.

Ізраїльські військові у понеділок, 23 вересня, почали наносити нові удари по позиціях радикального шиїтського руху "Хезболла" в Лівані. Як передає агенція AFP, про це на брифінгу заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.

"Ми радимо цивільним особам з ліванських сіл, розташованих в будівлях і на територіях, що використовуються "Хезболлою" у військових цілях, наприклад, для зберігання зброї, негайно покинути небезпечні місця заради власної безпеки", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе наземне вторгнення Ізраїлю до Лівану, Хагарі сказав, що "ми зробимо все необхідне" для безпечного повернення евакуйованих жителів півночі Ізраїлю до своїх домівок.

"Армія оборони Ізраїлю завдаватиме більш масштабних і точних ударів по об'єктах терористів, які розкидані по всій території Лівану. Удари триватимуть найближчим часом", - сказав він.

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Як повідомлялося, 17 і 18 вересня Ліваном прокотилася серія вибухів - вибухали засоби зв'язку, насамперед пейджери і рації, які використовували члени "Хезболли". Унаслідок тих інцидентів загинули щонайменше 37 осіб, близько 3400 дістали поранення. У "Хезболлі" звинуватили в нападі Ізраїль, ЗМІ писали про причетність до того ізраїльських спецслужбПрезидент Ізраїлю Іцхак Герцог стверджує, що його країна не причетна до вибухів пейджерів у Лівані. "У "Хезболли" багато ворогів", - заявив він у неділю, 22 вересня, в інтерв'ю телеканалу Sky News, додавши, що "відкидає будь-який зв'язок із тією чи іншою операцією".