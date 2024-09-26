Ізраїль відкинув заклик до 21-денного перемир'я з Ліваном

Країни G7, Євросоюз, Австралія, а також Катар, ОАЕ і Саудівська Аравія закликали до 21-денного припинення вогню на лівансько-ізраїльському кордоні. Ізраїль категорично відмовляється.

Конфлікт між Ліваном та Ізраїлем становить "неприпустимий ризик ширшої регіональної ескалації" і потребує дипломатичного врегулювання. Про це йдеться у спільній заяві США, Австралії, Канади, Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Великобританії та Катару, оприлюдненій у четвер, 26 вересня.

"Ситуація, що склалася між Ліваном та Ізраїлем від 8 жовтня 2023 року, є неприйнятною (...) Це не відповідає нічиїм інтересам - ні народу Ізраїлю, ні народу Лівану. Настав час досягти дипломатичного врегулювання, яке дозволить цивільному населенню по обидва боки кордону безпечно повернутися до своїх домівок", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті британського уряду.

Країни закликали всі сторони, зокрема й уряди Лівану та Ізраїлю, ухвалити рішення про негайне 21-денне припинення вогню на кордоні, щоб "забезпечити простір для дипломатії" відповідно до ухвалених раніше резолюцій Радбезу ООН №1701 та №2735 щодо ситуації на Близькому Сході.

"Після цього ми готові повністю підтримати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на укладення угоди між Ліваном та Ізраїлем протягом цього періоду, спираючись на зусилля останніх місяців, що разом покладе край цій кризі", - наголосили підписанти.

Ізраїль категорично відкидає пропозицію щодо припинення вогню

Того ж дня Ізраїль категорично відкинув заклик до 21-денного припинення вогню, пообіцявши продовжувати боротьбу з бойовиками шиїтського радикального угруповання "Хезболла" "до перемоги".

"На півночі припинення вогню не буде. Ми продовжуватимемо боротися з терористичною організацією "Хезболла" всіма силами до перемоги і безпечного повернення жителів півночі до своїх домівок", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у своєму дописі на платформі X.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху опублікував заяву, в якій йдеться, що він наказав військовим "продовжувати бойові дії з повною силою", передає AFP.

Ізраїль може розпочати наземну операцію в Лівані

Раніше цього місяця Ізраїль заявив, що переключає свою увагу з Сектора Гази, де він веде війну з ХАМАСом, на захист свого кордону з Ліваном. Начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві наказав солдатам готуватися до можливого наземного наступу на "Хезболлу", нагадує агенція.

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Ізраїльські масовані повітряні бомбардування об'єктів "Хезболли" у Лівані призвели до загибелі сотень людей на цьому тижні, заявляє ліванська влада. 25 вересня в ООН повідомили, що цього тижня Міжнародна організація з міграції (МОМ) зафіксувала, що близько 90 тисяч ліванців були змушені покинути свої домівки через бойові дії.

Водночас "Хезболла" завдає з Лівану численних ракетних ударів по Ізраїлю.

Загострення на Близькому Сходу

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинський радикальний ісламістський рух ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 40 тисяч палестинців, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримала "Хезболла", яка регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Це змусило десятки тисяч людей з обох сторін покинути свої домівки.

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