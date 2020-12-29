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Міжнародна організація з міграції (МОМ) вважається провідною міжурядовою організацією в міграційній галузі. МОМ була заснована в 1951 році. До її складу входить 155 країн. Штаб-квартира МОМ розташована в Женеві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.