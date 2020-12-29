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Міжнародна організація з міграції

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МОМ".

Міжнародна організація з міграції (МОМ) вважається провідною міжурядовою організацією в міграційній галузі. МОМ була заснована в 1951 році. До її складу входить 155 країн. Штаб-квартира МОМ розташована в Женеві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Боснії тисячі біженців опинились просто неба на морозі

У Боснії тисячі біженців опинились просто неба на морозі 29.12.2020

У Боснії, неподалік від кордону з ЄС, понад три тисячі мігрантів вже кілька днів живуть просто неба після закриття табору "Липа".
Італія прийме понад 400 врятованих в Середземному морі мігрантів

Італія прийме понад 400 врятованих в Середземному морі мігрантів 28.01.2020

403 мігрантів з рятувального судна Ocean Viking висадять в італійському порту Таранто. Ще 77 людей з корабля Alan Kurdi приймуть на свій корабель військові Мальти.
Ветерани війни на Донбасі потерпають від дискримінації, безробіття і бюрократії

Ветерани війни на Донбасі потерпають від дискримінації, безробіття і бюрократії 23.01.2020

Після повернення з війни учасники бойових дій на Сході України стикаються з байдужістю суспільства, дискримінацією, бідністю і порушенням їхніх прав, свідчить дослідження Міжнародної організації з міграції.
Біля узбережжя Мавританії затонув човен, загинули 57 людей

Біля узбережжя Мавританії затонув човен, загинули 57 людей 05.12.2019

Човен прямував з Гамбії до берегів західної Європи. На його борту перебували 150 осіб. Врятованим біженцям надають допомогу.
В Африці на шляху до Середземного моря гине більше мігрантів, ніж у воді

В Африці на шляху до Середземного моря гине більше мігрантів, ніж у воді 03.11.2019

Щонайменше вдвічі більше мігрантів гинуть в Північній Африці у спробах дістатися Середземного моря, ніж на воді, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Питання на півтора мільйона: чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори

Питання на півтора мільйона: чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори 02.01.2019

Менше половини переселенців з Криму та Донбасу збираються брати участь у майбутніх президентських та парламентських виборах. Більшість з них не розуміють передбаченої для них ускладненої процедури голосування.
МОМ: Більше 700 тисяч афганців повернулися з Ірану та Пакистану

МОМ: Більше 700 тисяч афганців повернулися з Ірану та Пакистану 14.11.2018

Вірогідною причиною масового повернення з Ірану стало погіршення там економічної ситуації. Про це йдеться у новому звіті МОМ.
З Греції в країни походження цього року повернулися вже до 10 тисяч мігрантів

З Греції в країни походження цього року повернулися вже до 10 тисяч мігрантів 05.10.2018

Лише за вересень з Греції до країн походження відправили майже тисячу мігрантів. Перед поверненням додому їм надають фінансову допомогу.
Найбільше мігрантів потрапили 2017 року до ЄС Середземним морем через Іспанію

Найбільше мігрантів потрапили 2017 року до ЄС Середземним морем через Іспанію 17.07.2018

У 2017 році до Іспанії через Середземне море вже прибули 18 тисяч мігрантів - це більше, ніж до Італії. Кількість прийнятих Іспанією мігрантів цього року зросла втричі.
Звіт МОМ: Робота й житло - головні проблеми переселенців в Україні

Звіт МОМ: Робота й житло - головні проблеми переселенців в Україні 04.05.2018

Рівень соціальної захищеності переселенців в Україні після чотирьох років конфлікту залишається вкрай низьким, наголошується в представленому в Києві звіті Міжнародної організації з міграції.
Кораблетроща біля узбережжя Лівії: більше 90 імовірно загиблих мігрантів

Кораблетроща біля узбережжя Лівії: більше 90 імовірно загиблих мігрантів 02.02.2018

У Середземному морі - чергова катастрофічна спроба біженців сягнути Європи. Є побоювання щодо більше 90 загиблих.
З Лівії відправили додому понад 400 мігрантів з Нігерії

З Лівії відправили додому понад 400 мігрантів з Нігерії 06.12.2017

У Лівії триває реалізація міжнародної програми з евакуації біженців. До Нігерії відправили близько 400 осіб. Загалом за рік Лівію зусиллями МОМ залишили більш ніж 14 тисяч мігрантів.

Меркель наполягає на здатності ЄС прийняти вдвічі більше біженців

Меркель наполягає на здатності ЄС прийняти вдвічі більше біженців 11.08.2017

На думку німецької канцлерки, Євросоюз здатен прийняти 40 тисяч сирійських біженців за квотою ООН, а не 20 тисяч, як домовлено на даний момент.
ООН: 600 тисяч сирійців повернулися на батьківщину 2017 року

ООН: 600 тисяч сирійців повернулися на батьківщину 2017 року 11.08.2017

Біженці, які вирішують повернутися на батьківщину, сподіваються захистити своє майно і вважають, що економічна і безпекова ситуація в Сирії покращилися, повідомляють у МОМ.
ООН: До 50 мігрантів умисне втоплені біля берегів Ємену

ООН: До 50 мігрантів "умисне втоплені" біля берегів Ємену 09.08.2017

Середній вік загиблих, "умисне втоплених" поблизу узбережжя Ємену, 16 років. Незаконний перевізник виштовхав їх у море, щоб уникнути покарання від правоохоронців, повідомляють у Міжнародній організації міграції.
МОМ: Шлях мігрантів через Середземне море став небезпечнішим

МОМ: Шлях мігрантів через Середземне море став небезпечнішим 04.08.2017

З початку року в Середземному морі загинули майже 2400 мігрантів, в усьому світі - близько 3400, свідчать дані Міжнародної організації з міграції (МОМ).
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