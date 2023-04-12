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Внутрішні переселенці на ХарківщиніФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Avalon/Photoshot/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Де живе найбільше українських біженців

Інес Айзеле
1 год. тому

Через війну Росії свій дім змушені були залишити мільйони українців. Понад п'ять мільйонів осіб знайшли прихисток всередині країни, більше восьми мільйонів розпорошилися по різних країнах Європи.

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Повномасштабна війна Росії в Україні змусила мільйони українців залишити свої домівки. Більшість із них, судячи з усього, опинилася у країні-нападниці - Росії. За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), туди після російського нападу перемістилися 2,8 мільйона осіб. Передусім, очевидно, йдеться про жителів окупованих регіонів на сході та півдні України. Для них це почасти єдиний відносно безпечний і доступний шлях втечі з охоплених бойовими діями регіонів. Адже для переїзду на підконтрольну Україні територію їм потрібно або перетнути лінію фронту, або проїхати тисячі кілометрів через низку країн, аби безпечно в'їхати до України через західний кордон.

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Крім того, Росію звинувачують у примусовій депортації дітей з окупованих територій. За даними Національного інформаційного бюро при міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на кінець березня, незаконно депортованими вважаються майже 20 тисяч українських дітей. Питання депортації дітей є також предметом розслідувань Міжнародного кримінального суду. Через підозри у відповідальності за цей воєнний злочин суд у березні видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової.

Українські біженці в різних країнах Європи

На другому місці за кількістю зареєстрованих українських біженців - Польща. З даними УВКБ ООН, там станом на початок квітня 2023 року було зареєстровано 1,58 мільйона українців. Наступні  - Німеччина (923 тисячі) та Чехія (504 тисячі).

Загалом у Європі станом на початок квітня зареєстровано 8,05 мільйона українських біженців.

Внутрішні переселенці в Україні

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), станом на 23 січня в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона внутрішніх переселенців. Минулого літа їхня кількість була вищою. Зараз існують побоювання, що вона може далі зростати разом із підвищенням інтенсивності боїв уздовж лінії фронту.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають на сході України - майже два мільйони. Далі слідують центр (928 тисяч) та захід (863 тисячі). На півночі України нарахували 604 тисячі внутрішніх переселенців, на півдні - 496 тисяч. Окремі дані наводяться щодо Києва - тут кількість внутрішньо переміщених осіб оцінюють у 497 тисяч.

За даними МОМ, 58 відсотків внутрішніх переселенців залишили свої домівки за понад шість місяців до дати опитування (23 січня). 12 відсотків були змушені переїхати протягом останніх двох місяців до цієї дати. Чверть внутрішньо переміщених осіб змушена жити переважно за державну допомогу. Ідеться про 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень для дорослих.

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