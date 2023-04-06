50 країн засудили виступ Львової-Бєлової в ООН

Виступ дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Белової в ООН перетворився на скандал. США і Великобританія бойкотували його, а 50 країн засудили зловживання Росією своїм тимчасовим статусом головуючої в Радбезі країни.
Засідання організувала Росія, яка у квітні за ротацією головує в Раді безпеки ООН, і присвятила його українським дітям. Низка країн розцінила як навмисну провокацію російське запрошення виступити Львовій-Бєловій, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі через підозру в скоєнні нею воєнних злочинів, зокрема насильницької депортації українських дітей з окупованих територій.
Спільна заява: Росія зловживає повноваженнями
Виступ Львової-Бєлової в ООН засудили 50 країн, включно з Німеччиною. У спільній заяві вони звинуватили Росію в тому, що та "зловживає своїми повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу ООН для того, щоби поширювати дезінформацію про масові викрадення та примусове переселення тисяч українських дітей".
Окремо німецька місія в ООН заявила: "Скільки би брехні не поширювалося, правду приховати не вдасться: Росія продовжує протиправно і примусово депортувати українських дітей під час війни, яку вона ж і розпочала".
Раніше Великобританія домоглася того, щоби виступ Львової-Бєлової на полях Радбезу не транслювали на офіційному каналі на сайті ООН. "Їй не можна надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче прозвітувати про свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - казали в британській делегації.
У результаті Росія лише показувала виступ на каналі свого представництва в ООН у Youtube.