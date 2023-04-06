50 країн засудили виступ Львової-Бєлової в ООН

Виступ дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Белової в ООН перетворився на скандал. США і Великобританія бойкотували його, а 50 країн засудили зловживання Росією своїм тимчасовим статусом головуючої в Радбезі країни.

Представники США, Великобританії, Албанії та Мальти бойкотували виступ уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової через відеозв'язок на неформальному засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), що відбулося в середу, 5 квітня.

Засідання організувала Росія, яка у квітні за ротацією головує в Раді безпеки ООН, і присвятила його українським дітям. Низка країн розцінила як навмисну провокацію російське запрошення виступити Львовій-Бєловій, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі через підозру в скоєнні нею воєнних злочинів, зокрема насильницької депортації українських дітей з окупованих територій.

Спільна заява: Росія зловживає повноваженнями

Виступ Львової-Бєлової в ООН засудили 50 країн, включно з Німеччиною. У спільній заяві вони звинуватили Росію в тому, що та "зловживає своїми повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу ООН для того, щоби поширювати дезінформацію про масові викрадення та примусове переселення тисяч українських дітей".

Окремо німецька місія в ООН заявила: "Скільки би брехні не поширювалося, правду приховати не вдасться: Росія продовжує протиправно і примусово депортувати українських дітей під час війни, яку вона ж і розпочала".

Раніше Великобританія домоглася того, щоби виступ Львової-Бєлової на полях Радбезу не транслювали на офіційному каналі на сайті ООН. "Їй не можна надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче прозвітувати про свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - казали в британській делегації.

У результаті Росія лише показувала виступ на каналі свого представництва в ООН у Youtube.

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