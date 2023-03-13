Як українці перетинають кордон між РФ і Україною

Чи не єдиною можливістю вибратися з окупації нині є шлях через РФ. Як з'ясувалося, потрапити в Україну можна й через російсько-український кордон. З якими складнощами стикаються на цьому маршруті, з'ясовувала DW.

Після окупації російськими військами майже всієї Луганщини та понад половини Донеччини виїхати звідти для громадян України - завдання не з простих. З огляду на активні бойові дії найбезпечнішим маршрутом у громадській організації "Донбас SOS" називають дорогу через Росію та країни Євросоюзу - Латвію, Естонію та Фінляндію. Однак через значну вартість таких поїздок, потребу перетинати кілька кордонів та довге перебування в дорозі не всі наважуються на такий шлях.

Останнім часом у мережі побільшало оголошень перевізників, які пропонують доїхати з окупованих Луганська, Донецька та інших контрольованих РФ населених пунктів на підконтрольну уряду України територію лише за добу. І це попри те, що офіційно кордон України з Росією та Білоруссю від початку повномасштабної війни - закритий. Як тоді виїжджають українці та з якими складнощами стикаються - розбиралася DW.

Непритомний опинився в окупації

Мешканець Куп'янська 70-річний Петро (ім'я змінене) потрапив під обстріл, коли точилися бої за місто. Так склалося, що врешті-решт він опинився в лікарні в окупованому росіянами Новопскові, що на Луганщині. "Я був тоді без свідомості, ніхто мене не питав, куди везти. Але треба було їхати швидше, бо поранення було серйозне", - каже Петро у розмові з DW.

Після двох місяців реабілітації у Новопскові чоловік спочатку виїхав до сина, який проживає в російському Бєлгороді. А звідти наприкінці жовтня через пункт пропуску в районі російського села Колотилівка перетнув російсько-український кордон, потрапивши до Сумської області. Про таку можливість перетину кордону чоловік дізнався випадково - від знайомих, які порадили в такий спосіб швидше добратися додому та оминути дорогу "великим колом" через Європу.

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"Після перевірки з боку росіян я пішки по ґрунтовій дорозі йшов близько трьох кілометрів до українського кордону. Там мене посадили на автобус та відвезли на фільтрацію в селище Краснопілля, яка зайняла весь день. Мені довелося чекати, поки перевірять усіх. А нас було понад 100 людей", - розповідає чоловік.

Ретельна перевірка перед в'їздом в Україну з Росії

За словами Петра, українські правоохоронні органи перевірили в нього документи - у чоловіка був український паспорт, - взяли відбитки пальців, сфотографували. "Я писав пояснення, хто я, звідки, де народився, чим займаюся, як опинився в РФ. Перевіряли телефон та влаштували справжній допит. Коли дізналися про поранення та операцію, співчутливо поставилися та відпустили чекати на документи", - каже мешканець Куп'янська.

Про ретельну перевірку з боку українських правоохоронних органів у прикордонній частині Сумщині DW розповів і житель Луганська 67-річний Костянтин (ім'я змінено). На початку лютого цього року він теж спочатку виїхав до Росії, а потім в'їхав в Україну через пункт пропуску поблизу російської Колотилівки. Костянтин так само мав при собі український паспорт.

Російський контроль, як стверджує чоловік, люди з автобусу, яким він їхав, пройшли за півтори години. Після пішого переходу перевірка з боку правоохоронних органів України тривала, за його словами, цілий день.

"Спочатку наші документи перевірили прикордонники, потім ми заповнювали купу анкет, як ми потрапили на окуповану територію та звідки дізналися про такий перехід. Запитували, чий Крим, чий Донбас, чи співпрацювали з окупаційною владою, чи отримували громадянство РФ. Усе це в письмовому вигляді. Щоправда, літнім людям допомагали з анкетами", - каже Костянтин. Після цього чоловік уже на іншому автобусі дістався Києва.

Україна впускає своїх громадян і без документів

У Державній прикордонній службі України підтвердили, що можливість перетину кордону на пропускному пункті Колотилівка-Покровка справді існує, але наголосили, що цей пункт перетину працює тільки на в'їзд в Україну. Як повідомив у розмові з DW речник ДПСУ Андрій Демченко, українські правоохоронні органи дають можливість повернутися українським громадянам в Україну, попри те, що кордон з РФ закритий.

Окрім ДПСУ, громадян при в'їзді в Україну опитують також співробітники Служби безпеки України і Національної поліції. У відповіді СБУ на запит DW пояснили: правоохоронці встановлюють факти можливої причетності громадян до колабораційної діяльності або співпраці зі спецслужбами іноземних країн, робиться це шляхом перевірки документів та мобільних телефонів. Як зазначають у СБУ, якщо ж правоохоронні органи України розгледіли порушення законодавства, громадян можуть направити на більш ретельний контроль або ж затримати.

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За словами Демченка, українська сторона пропускає громадян України і в тому разі, "якщо вони не мають достатніх документів для перетину кордону або ж взагалі не мають документів громадян України при собі". Щоправда, для цього доведеться пройти спеціальну перевірку. "Якщо не буде документів, але вони заявлять, що є громадянами України, проводиться робота з міграційною службою, поліцією для встановлення особи, і тільки після того ухвалюється рішення щодо пропуску", - пояснює Демченко.

Небезпека обстрілів та питання, чи випустить російська сторона

За даними ДПСУ, станом на кінець лютого за рік повномасштабної війни через кордон України з РФ та Білоруссю повернулися понад 7,5 тисячі українців. "На даний момент ми фіксуємо, що найбільший рух - на напрямку Колотилівка-Покровка, бо там суміжна сторона (російська. - Ред.) надає можливість виїзду в напрямку України. Втім, на будь-якому напрямку кордону, де з'являться громадяни України, їм буде забезпечена така можливість. Але в першу чергу треба зважати на безпекову складову, бо щодня ворог продовжує обстрілювати лінію державного кордону України", - зазначає речник ДПСУ Андрій Демченко.

На небезпеку такого маршруту вказує і директорка з адвокації громадської організації Zmina Альона Луньова, яка входить до координаційного штабу з питань повернення українців з окупованих територій через треті країни, створеного при українському уряді. В розмові з DW правозахисниця звернула увагу й на те, що важко передбачити, чи російські прикордонники справді випустять тих громадян, які втратили українські документи, або ж дітей, народжених в окупації. "Нема жодних гарантій, що росіяни не сприймуть їх за громадян РФ, зважаючи на те, що вони вважають ці території своїми", - каже Луньова.

У ситуації, коли є проблеми з документами, Луньова радить українцям скористатися проїздом через Білорусь, де працює українське консульство. З Білорусі пропуск українців здійснюється через пункт "Мокрани-Доманове", через який можна також лише в'їхати в Україну.

Коментуючи ретельний контроль з українського боку, Луньова зауважила, що в умовах повномасштабної війни така процедура є виправданою. "Очевидно, що через кордон з РФ досить просто інфільтрувати якусь людину в Україну, яка може тут шпигувати", - каже представниця громадської організації Zmina. За її словами, правозахисники не отримували інформації про зловживання, насильство або тиск з боку українських службовців щодо осіб, котрі намагаються повернутися в Україну через російсько-український або білорусько-український кордон.

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