Міністр оборони РФ доповів Путіну про окупацію всієї Луганщини

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Це випливає з повідомлення пресслужби російського міноборони за неділю, 3 липня.

Там ідеться, що Шойгу доповів Путіну про нібито встановлення повного контролю над Лисичанськом і сусідніми населеними пунктами, найбільші з яких - Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора.

У ранковому зведенні міноборони РФ передавало, що російські сили нібито "замкнули кільце оточення навколо Лисичанська" та ведуть бої всередині міста.

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Київ напередодні заперечував втрату контролю над Лисичанськом

У ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України йшлося, що РФ зосереджує основні зусилля на Донецькому напрямку на закріпленні на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам'янки.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдая вранці повідомляв, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська та атакують місто з "незрозуміло жорстокою тактикою".

2 липня російські ЗМІ з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова повідомили про нібито оточення Лисичанська військами РФ і взяття міста під контроль. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович цю інформацію заперечив: "Немає їх у центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль. Але ситуація там загрозлива. Все вирішиться через день-два".

ЗСУ могли навмисно відійти від Лисичанська - ISW

Тим часом у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) за підсумком 2 липня сказано, що, ймовірно, українські сили навмисно відступили з Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста. "Геолокаційні записи показали, як російські війська невимушено обходять північні та південно-східні райони Лисичанська так, ніби українських сил мало або зовсім не лишилося в місті", - йшлося в повідомленні.

В ISW прогнозували, що російські війська, ймовірно, встановлять в найближчі дні контроль над територією Луганської області, яка лишається вільною, а тоді зосередяться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов'янськ і Бахмут Донецької області.