 Міністр оборони РФ доповів Путіну про окупацію всієї Луганщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2022

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Новини

Міністр оборони РФ доповів Путіну про окупацію всієї Луганщини

Міністр оборони РФ доповів президенту Володимиру Путіну про захоплення Лисичанська та, відповідно, повну окупацію Луганської області. У Києві напередодні заперечували втрату контролю над містом.

Зруйнований внаслідок війни Лисичанськ

Зруйнований внаслідок війни Лисичанськ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Це випливає з повідомлення пресслужби російського міноборони за неділю, 3 липня.

Там ідеться, що Шойгу доповів Путіну про нібито встановлення повного контролю над Лисичанськом і сусідніми населеними пунктами, найбільші з яких - Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора. 

У ранковому зведенні міноборони РФ передавало, що російські сили нібито "замкнули кільце оточення навколо Лисичанська" та ведуть бої всередині міста.

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Київ напередодні заперечував втрату контролю над Лисичанськом

У ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України йшлося, що РФ зосереджує основні зусилля на Донецькому напрямку на закріпленні на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам'янки.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдая вранці повідомляв, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська та атакують місто з "незрозуміло жорстокою тактикою". 

2 липня російські ЗМІ з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова повідомили про нібито оточення Лисичанська військами РФ і взяття міста під контроль. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович цю інформацію заперечив: "Немає їх у центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль. Але ситуація там загрозлива. Все вирішиться через день-два".

ЗСУ могли навмисно відійти від Лисичанська - ISW

Тим часом у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) за підсумком 2 липня сказано, що, ймовірно, українські сили навмисно відступили з Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста. "Геолокаційні записи показали, як російські війська невимушено обходять північні та південно-східні райони Лисичанська так, ніби українських сил мало або зовсім не лишилося в місті", - йшлося в повідомленні.

В ISW прогнозували, що російські війська, ймовірно, встановлять в найближчі дні контроль над територією Луганської області, яка лишається вільною, а тоді зосередяться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов'янськ і Бахмут Донецької області. 

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