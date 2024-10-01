Наступ Ізраїлю в Лівані: ООН каже про гуманітарну катастрофу

В ООН наголошують, що розширення бойових дій на Близькому Сході загрожує гуманітарною катастрофою. Організація терміново шукає 425 мільйонів доларів для забезпечення потреб біженців з Лівану.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявило у вівторок, 1 жовтня, що після початку наземної операції Ізраїлю в Лівані Близькому Сходу загрожує гуманітарна катастрофа, а також катастрофа у сфері прав людини.

В Організації Об'єднаних Націй глибоко стурбовані ескалацією бойових дій, заявила речниця УВКПЛ Ліз Тросселл. За даними Управління, лише за останні два тижні через ізраїльські удари в Лівані загинули понад 1000 людей. Сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Водночас Тросселл нагадала, що й в Ізраїлі через ескалацію ракетних атак з боку ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" у жовтні минулого року евакуювалися 60 тисяч людей.

Також в УВКПЛ наводять дані щодо жертв і руйнувань в Лівані з жовтня 2023 року: 10 відсотків медичних центрів закриті, 41 медичний працівник загинув (з них 14 - за останні два дні), 111 отримали поранення.

Були пошкоджені 25 об'єктів, пов'язаних з водопостачанням, від чого постраждали майже 300 000 людей. Була закрита низка шкіл та дитячих садків, 300 з них - перепрофільовані під укриття. Пошкоджені або зруйновані "десятки тисяч будинків по всьому Лівану".

Крім того, УВКПЛ висловлює стурбованість наслідками посилення ракетних обстрілів Ізраїлю єменськими повстанцями-хуситами та ізраїльських атак у відповідь.

"Усі сторони цих конфліктів під час бойових дій повинні чітко розрізняти військові об’єкти та цивільних осіб і цивільні об’єкти. Вони повинні зробити все можливе, щоб захистити життя цивільних осіб, їхні будинки та інфраструктуру, необхідну для їх повсякденного існування, як чітко вимагає міжнародне гуманітарне право", - наголошується у заяві Тросселл.

В УВКПЛ вважають реальною небезпеку того, що інші країни регіону можуть бути втягнуті у військовий конфлікт, що потягне за собою жахливі наслідки для цивільних.

Миротворці ООН: Ізраїль порушує суверенітет Лівану

Своєю чергою миротворча місія - Тимчасові сили ООН в Лівані (UNIFIL) - виступила із заявою, в якій наголошується, що будь-який вхід на територію Лівану іноземних військ "є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Лівану". "Ми закликаємо всіх учасників відступити від таких актів ескалації, які призведуть лише до посилення насильства та кровопролиття", - зазначають миротворці.

Вони також зауважують, що цивільне населення і інфраструктура не повинні ставати ціллю атак, а міжнародне право - має поважатися.

В Тимчасових силах ООН в Лівані додали, що попри ескалацію, миротворці залишаються на своїх позиціях, хоча і мають плани на випадок непередбачених обставин, "які можна активувати в разі крайньої необхідності". "Безпека миротворців має першочергове значення, і всім учасникам нагадують про їхній обов’язок поважати їх", - наголошують у місії.

В ООН шукають понад 400 млн доларів для допомоги біженцям у Лівані

Своєю чергою верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що ООН терміново необхідно 425 мільйонів доларів аби задовільнити потреби сотень тисяч переміщених осіб у Лівані, включно з тими, хто виїхав у Сирію.

Напередодні він повідомляв, що з Лівану до Сирії від війни втекли 100 тисяч людей, потік біженців не зупиняється.

Ізраїль залучає додаткові бригади до операції в Лівані

Армія оборони Ізраїлю у вівторок продовжила завдавати повітряних ударів по Лівану. Також у ЦАХАЛі повідомили, що залучають чотири додаткові резервні бригади для виконання "оперативних завдань на північній арені".

"Це дозволить продовжити оперативну діяльність проти терористичної організації "Хезболла" та досягти оперативних цілей", - зазначили у ЦАХАЛі.

Там поки не коментують наземну операцію на кордоні з Ліваном, втім обіцяють ввечері 1 жовтня розсекретити "серію операцій ЦАХАЛу, проведених з початку війни, спрямованих на демонтаж терористичної інфраструктури та можливостей "Хезболли" в районі кордону Ізраїлю та Лівану".

Крім того, ізраїльська армія закликала населення майже 30 населених пунктів на півдні Лівану негайно залишити свої домівки. Представник армії написав у мережі Х, що кожен, хто перебуває поблизу членів, об'єктів та бойової техніки "Хезболли", наражає своє життя на небезпеку.