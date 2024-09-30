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ООН: З Лівану до Сирії втекли 100 тисяч людей

Степан Смишляєв
30 вересня 2024 р.

З Лівану до Сирії за останні дні виїхали 100 тисяч людей. Значна частина з них сирійці, які раніше рятувалися в Лівані від війни у своїй країні, повідомляє УВКБ ООН.

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Біженці з Лівану в Сирії
Біженці з Лівану у СиріїФото: Hummam Sheikh Ali/Xinhua/picture alliance

Після початку атак Ізраїлю по Лівану з цієї країни до Сирії виїхали вже 100 тисяч людей, потік біженців не зупиняється, повідомив у понеділок, 30 вересня, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Як зауважують в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), близько 40 відсотків людей, які перетнули кордон, - ліванці, 60 відсотків - сирійці, які раніше виїхали зі своєї країни, рятуючись від війни.

Близько 60 відсотків людей, що покидають країну, - неповнолітні, зазначають в УВКБ ООН.

В повідомленні на сайті Організації Об'єднаних Націй стверджується, що від початку ізраїльських атак свої домівки покинув один мільйон мешканців Лівану, але джерело цієї інформації не наводиться. Напередодні в УВКБ ООН повідомляли, що домівки покинули понад 250 тисяч жителів Лівану.

Ізраїль ліквідував лідерів палестинських організацій в Лівані

У понеділок Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Лівану. Ізраїльські військові заявили, що внаслідок цих атак був вбитий Фатех Шеріф - лідер ліванського відділення радикального палестинського ісламістського  угруповання ХАМАС, визнаного терористичним в Ізраїлі, США та ЄС.

Як зазначають в ізраїльській армії, Шеріф відповідав за координацію діяльності ХАМАСу у Лівані з бойовиками ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла".

Також в Армії оборони Ізраїлю повідомили про вбивство лідерів ліванського відділення ліворадикального угруповання "Народний фронт визволення Палестини" (НФВП) Нідаля Абдель-Аала та Імадв Одеха. Ця організація також визнана терористичною в Ізраїлі, США, ЄС та інших країнах. У НФВП повідомляли про вбивство трьох своїх членів.

Минулого тижня ізраїльська армія ліквідувала в Лівані лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, та інших високопоставлених членів угруповання.

 

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