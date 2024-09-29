Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного ватажка "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію члена виконавчої ради ліванського шиїтського радикального руху "Хезболла" , командира підрозділу превентивної безпеки Набіля Каука "в результаті точного удару".

"Каук був близьким до вищого керівництва "Хезболли" і брав безпосередню участь у терористичних атаках проти Держави Ізраїль та її громадян", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу у неділю, 29 вересня.

Також повідомляється, що Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках і вважався важливим джерелом знань у своїй галузі, будучи заступником командувача південного регіону в оперативній раді руху, командувачем південного регіону і заступником командувача оперативної ради.

"ЦАХАЛ продовжить наносити удари і ліквідовувати командирів терористичної організації "Хезболла" і діятиме проти будь-кого, хто загрожує громадянам Держави Ізраїль", - додали ізраїльські військові.

Ліквідація Хасана Насралли

У п'ятницю в результаті ізраїльського авіаудару по передмістю столиці Лівану Бейрута був ліквідований багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла. Разом з ним був вбитий заступник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал-майор Аббас Нілфорушан, якого направили до Лівану з Ірану для допомоги бойовикам "Хезболли". У неділю ізраїльські військові заявили про те, що завдали нових ударів по "десятках" цілей "Хезболли" в Лівані. Як йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), удари були націлені на "будівлі, де зберігалася зброя і військові структури організації".

Які наслідки матиме ліквідація Насралли, поки що не зрозуміло. На підконтрольних територіях "Хезболла" діє як самостійна держава, що обслуговує інфраструктуру, систему охорони здоров'я, школи та молодіжні програми. Рух також є впливовою політичною партією, її представники обіймають в уряді Лівану міністерські посади. Згідно з опитуваннями, "Хезболлу" підтримують приблизно 30 відсотків населення Лівану.

Армія Лівану закликала народ до єдності після загибелі лідера "Хезболли" Насралли

Армія Лівану у неділю, 29 вересня, попередила про загрозу нових конфліктів у країні після ліквідації Ізраїлем Насралли.

"Армійське командування закликає всіх громадян зберігати національну єдність і не втягуватися в дії, які загрожують цивільному миру в цю небезпечну і чутливу фазу в історії нашої країни", - йдеться у заяві ліванської армії. Також ліванська армія наголосила, що Ізраїль своїми ударами "реалізує руйнівні плани з метою посилити розкол між ліванцями".

Заклик християнського патріарха до миру

Тим часом патріарх ліванської церкви християн-маронітів Бехара Бутрос закликав світову спільноту після вбивства Насралли зупинити "кругообіг війни, убивств і руйнувань". "Загибель Хасана Насралли відкрила рану в серці Лівану. Світова спільнота має серйозно подбати про те, щоб у Лівані встановився справедливий мир, що забезпечує права всіх людей у регіоні", - заявив він у недільній проповіді.

У Лівані майже 70 відсотків населення сповідують іслам. При цьому половина прихильників ісламу - шиїти, а інша половина - суніти. Майже третина населення Лівану - християни. Більше половини з них - мароніти - представники однієї з найдавніших християнських конфесій, що веде свою історію з четвертого століття.

У Лівані з 1975 по 1990 роки вирувала кровопролитна громадянська війна, унаслідок якої загинули, за оцінками, 150 тисяч осіб. У цій війні представники різних конфесій об'єднувалися один з одним в альянси і воювали один проти одного, спираючись, зокрема, і на підтримку з боку іноземних держав. Бої точилися і між представниками однієї й тієї самої конфесії.