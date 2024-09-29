ООН: Понад 250 тисяч ліванців покинули свої домівки

Через масовані удари, які Ізраїль завдає по об'єктах шиїтського радикального угруповання "Хезболла", понад 250 тисяч жителів Лівану були змушені покинути свої домівки, заявили в ООН.

Через масовані удари, які Ізраїль завдає по об'єктах шиїтського радикального угруповання "Хезболла", понад 250 тисяч жителів Лівану були змушені покинути свої домівки. Про це у суботу, 28 вересня, заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Понад 50 000 ліванців і сирійців, які живуть у Лівані, перейшли на територію Сирії, рятуючись від ізраїльських авіаударів. Понад 200 000 переміщені всередині Лівану. У координації з урядами обох країн, включаючи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), тривають гуманітарні операції", - зазначив Гранді у дописі у соцмережі X.

ЦАХАЛ продовжує атакувати об'єкти "Хезболли"

Ізраїльські військові в неділю заявили про те, що що завдали ударів по "десятках" цілей "Хезболли" в Лівані. Як йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), удари були націлені на "будівлі, де зберігалася зброя і військові структури організації".

Ізраїль атакував "сотні" об'єктів "Хезболли" за останню добу, заявивши, що має на меті знищити це угруповання.

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, від початку ізраїльських бомбардувань на початку цього місяця загинуло понад 700 осіб.

Нагадаємо, у п'ятницю в результаті ізраїльського авіаудару по передмістю столиці Лівану Бейрута був ліквідований багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла, що викликало побоювання тотальної війни в регіоні.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в ЄС і США терористичною організацією, скоїв масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної держави Ізраїль. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи своє право на самозахист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що перебував під контролем ХАМАСу, а також проводила там масштабну наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 43 тисячі палестинців, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримала "Хезболла". Бойовики угруповання регулярно обстрілюють Ізраїль з Лівану.

Ізраїль розпочав проведення "запобіжної воєнної операції" проти "Хезболли" в другій половині вересня. Унаслідок ізраїльських авіаударів ліквідовані кілька керівників терористів, включаючи командира ракетних сил Ібрагіма Аль-Кубайсі.

У відповідь "Хезболла" посилила ракетні удари по території Ізраїлю. Найближчими союзниками "Хезбалли" є режим сирійського правителя Башара Асада та Іран.