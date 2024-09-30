Ізраїль атакував об'єкти у Лівані і Ємені

Ізраїль продовжує завдавати ударів по території Лівану. У центрі Бейрута був уражений житловий будинок. Також ізраїльська армія вдарила по електростанціях і порту на заході Ємену.

Палестинське бойове угрупування "Народний фронт визволення Палестини" (НФВП) заявило в понеділок, 30 вересня, що троє його членів загинули в результаті ізраїльського удару по житловому будинку в центрі Бейрута в районі Кола. Ізраїль не коментував атаку.

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що удар припав на верхній поверх багатоквартирного будинку. Це стало першою атакою в межах міста Бейрут з 7 жовтня минулого року.

У заяві НФВП йдеться, що в результаті удару загинули начальник служби військової безпеки Мохаммед Абдель-Аал, військовий командир Імад Одех і третій член НФОП Абдельрахман Абдель-Аал. Ліворадикальна НФОП є союзником "Хезболли" у підтримці палестинського руху ХАМАС, що виступає проти Ізраїлю. Всі ці групи визнані терористичними організаціями урядами низки західних країн.

Попередні удари Ізраїлю були зосереджені в основному на районах з шиїтською більшістю, де домінує "Хезболла". Район Кола у Бейруті традиційно є більш сунітським. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) раніше заявила, що завдала ударів по близько 120 цілях Хезболли на півдні Лівану. ЦАХАЛ заявив, що продовжує атаки в Лівані, щоб "завдати шкоди і знищити військовий потенціал та інфраструктуру Хезболли".

Міністерство охорони здоров'я Лівану в неділю повідомило, що за 24 години в результаті ізраїльських ударів загинуло 105 осіб. За даними міністерства, 359 осіб отримали поранення в результаті ударів Ізраїлю по частинах південного Лівану, в тому числі по передмістях Бейрута.

"Хезболла" підтвердила смерть ще одного командира

Тим часом "Хезболла" підтвердила загибель командира Алі Каракі, який відповідав за південний фронт угруповання. Шиїтське бойове угрупування заявило, що Алі Каракі загинув у п'ятницю в результаті потужного ізраїльського авіаудару, в результаті якого також загинув лідер угрупування Хасан Насралла в Бейруті. Каракі став сьомим високопоставленим лідером ліванського бойового угруповання, вбитим з 20 вересня.

Демонстрації в Ірані після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли у Лівані. Фото: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

Ізраїльська армія завдала удару по об'єктах хуситів в Ємені

Окрім того Ізраїльські військово-повітряні сили завдали "широкомасштабних" ударів по електростанціях і порту, якими користуються союзники Ірану хусити на заході Ємену, повідомили у ЦАХАЛ, на наступний день після того, як повстанська група заявила, що націлилася ракетою на ізраїльський аеропорт імені Бен-Гуріона. Відстань до цілей становила 1800 кілометрів від ізраїльської держави.



Пожежа в порту Ходейди в Ємені після атаки ізраїльської армії на об'єкти хуситів. Фото: Social Media/via REUTERS

Міністерство охорони здоров'я Ємену, яким керують повстанці-хусити, повідомило, що чотири людини загинули в результаті ударів по єменському портовому місту, 29 людей отримали поранення.

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на місцевих жителів повідомило, що бомбардування викликало перебої в подачі електроенергії в більшій частині Ходейди. Інформаційне агентство AP цитує представника хуситських ЗМІ Насруддіна Аммера, який заявив, що угруповання вжило запобіжних заходів перед ударами і спорожнило нафтосховища в портах.

Востаннє у ЦАХАЛ повідомляв про атаку на хуситів у липні. Тоді, після смертоносної атаки безпілотника хуситів на Тель-Авів, ізраїльські ВПС також завдали удару по портовому місту Ходейда, спричинивши масштабну пожежу і загибель шести осіб.

Байден: війни на Близькому Сході "необхідно уникнути"

Президент США Джо Байден заявив, що ширшої війни на Близькому Сході "необхідно уникнути". Він зробив цю заяву після ізраїльських ударів по Лівану і Ємену, майже через рік після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Гази.

Байден повідомив журналістам, що планує поговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, але не сказав, коли саме, інформує Reuters.