ЗМІ: РФ веде перемовини з хуситами про постачання їм ракет

Посередником на перемовинах про передачу хуситам протикорабельних ракет виступає Іран, пише Reuters. Путін погрожував у відповідь на постачання західної зброї Україні надати свою зброю такого ж класу в зони конфліктів.

Росія за посередництва Ірану веде таємні перемовини з єменськими повстанцями-хуситами щодо поставок протикорабельних крилатих ракет П-800 "Онікс" (в експортному варіанті "Яхонт"), повідомило у вівторок, 24 вересня, агентство Reuters із посиланням на західні й регіональні джерела.

За словами одного з неназваних співрозмовників агентства, перемовини почалися ще за колишнього президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув наприкінці травня в авіатрощі. Двоє регіональних чиновників стверджують, що представники РФ і хуситів щонайменше двічі цього року зустрічалися в Тегерані, а нові зустрічі очікуються найближчими тижнями. Водночас, за даними джерел Reuters, Росія ще не ухвалила рішення про передачу ракет хуситам.

"Іранці виступають посередниками в цих переговорах, але не хочуть підписуватися під ними", - сказало джерело Reuters у західній розвідці.

Російські ракети "Онікс"

За словами експертів, російські ракети П-800 "Онікс" із дальністю до 300 кілометрів дадуть змогу хуситам точніше вражати комерційні судна в Червоному морі та збільшать загрозу для військових кораблів США і Європи. Раніше Росія постачала ці берегові протикорабельні комплекси своєму союзнику Сирії , а в листопаді 2023 року Reuters повідомило , що такі ракети отримав у своє розпорядження ліванський радикальний рух "Хезболла". Цей рух так само підтримує тісні зв'язки з режимом сирійського правителя Башара Асада й вважається його найближчим союзником у регіоні.

Джерела Reuters вважають, що розгляд питання про постачання ракет хуситам може бути пов'язаний із позицією західних країн, які обговорюють можливість дозволити Україні бити далекобійною зброєю по цілях на території Росії. За словами американського чиновника, делегація США обговорила ймовірні переговори Росії й хуситів із колегами з Саудівської Аравії. Три співрозмовники агентства сказали, що саудівці передали представникам РФ побоювання США щодо постачання ракет.

Офіційний представник єменських хуситів Мохамед Абдель-Салам у відповідь на запитання журналістів про перемовини щодо ракет заявив, що вони "нічого не знають" про тему питання.

Погрози Путіна через військову допомогу Україні

У червні президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія у відповідь на постачання західної далекобійної зброї Україні залишає за собою право постачати свою зброю такого самого класу в ті регіони світу, де "завдаватимуться удари по чутливих об'єктах" західних країн.

На початку серпня американська медіакомпанія CNN , посилаючись на джерела, повідомила, що Росія готувалася поставити хуситам ракети й військову техніку наприкінці липня, але в останній момент відмовилася від цього через застереження від Саудівської Аравії. За словами джерел CNN, російська влада розглядала озброєння і консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації президента США Джо Байдена за дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ з використанням зброї, наданої США.

Атаки хуситів у Червоному морі не шкодять російському експорту нафти

З листопада 2023 року єменські хусити регулярно атакують морські судна в Червоному морі. Вони заявляли, що атакуватимуть будь-які судна, пов'язані з Ізраїлем, і назвали свої дії відповіддю на "американо-ізраїльську агресію в Секторі Гази". Нападів зазнали не лише військові кораблі, а й безліч торгових суден із різних країн. Через атаки найбільші судноплавні компанії призупинили прохід суден через Суецький канал або направили їх іншими маршрутами.

У відповідь на напади хуситів США разом з країнами-союзниками оголосили проведення операції Prosperity Guardian, мета якої - захист цивільного судноплавства. Під час цієї операції військово-морські сили й авіація США та союзників завдали масованих ракетно-бомбових ударів по військових об'єктах хуситів, однак це не спинило терор хуситів проти цивільного судноплавства.

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