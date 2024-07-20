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КонфліктиІзраїль

Ізраїльські літаки вдарили по об'єктах хуситів в Ємені

Дмитро Шварц
20 липня 2024 р.

Удар завданий на наступний день після атаки безпілотника на Тель-Авів, відповідальність за яку взяли на себе єменські повстанці.

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Ізраїльські літаки F-35
Ізраїльські літаки F-35 Фото: Tsafrir Abayov/AP Photo/picture alliance

Ізраїльські військові у суботу, 20 липня, заявили про авіаудари "по військових цілях терористичного режиму хуситів". Удари завдані на наступний день після атаки безпілотника на Тель-Авів, внаслідок якої загинула людина і відповідальність за яку взяли на себе єменські повстанці. 

"Ізраїльські винищувачі завдали удару по військових цілях терористичного режиму хуситів в районі порту Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти держави Ізраїль за останні місяці", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

Раніше хусити вже заявляли про напади на ізраїльські міста, включаючи Ашдод, Хайфу та Ейлат, але удар по Тель-Авіву 19 липня, схоже, став першим, який прорвав ізраїльську систему протиповітряної оборони.

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Водночас видання Times of Israel повідомило, що 20 липня Ізраїль завдав удар в Ємені разом з Великобританією та США. Уражені склад палива і нафтопереробномий завод в єменському порту Ходейда.

Видання Al Arabiya, посилаючись на неназвані джерела, повідомляє, що удар по порту Ходейда в Ємені завдали 12 ізраїльських літаків, включно з винищувачами F-35, на місці авіаудару зайнялася велика пожежа.

Також повідомляється про удари Армії оборони Ізраїлю по пускових ракетних установках "Хезболли" в південному Лівані.

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