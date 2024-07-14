Ізраїль завдав авіаудару по гуманітарній зоні в Секторі Гази

Служби охорони здоров'я Сектора Гази стверджують, що внаслідок удару загинули більше 90 палестинців. Ізраїльська армія каже, що атака була спрямована проти високопоставлених бойовиків ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу, 13 липня, завдала удару по об'єкту між Хан-Юнісом і Аль-Мавасі в Секторі Гази де, за твердженням Ізраїлю, "двоє високопоставлених терористів ХАМАСу та інші терористи сховалися серед мирних жителів".

Ізраїльські військові опублікували аерофотознімок місця, по якому було завдано удару. "Місцем удару була відкрита територія, оточена деревами, кількома будівлями і навісами", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу. Водночас видання The Times of Israel наголошує, що райони, які потрапили під удар, входять в гуманітарну зону для жителів Сектоар Гази, визначену Ізраїлем.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що метою удару був лідер військового крила палестинського імламістського угруповання ХАМАС в Газі Мохаммед Дейф та командир бригади ХАМАСу "Хан Юніс" Рафа Салама. Вони вважаються одними з натхненників нападу на Ізраїль 7 жовтня, пише агенція Reuters.

Газета Haaretz з посиланням на джерела в ізраїльській армії повідомила, що під час удару Дейф був убитий, хоча згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що це не точно. "Все ще немає абсолютної впевненості в тому, що цих двох ліквідували", - заявив він на пресконференції. "У будь-якому випадку, ми дістанемося всього керівництва ХАМАСу", - запевнив Нетаньяху.

Своєю чергою, палестинська сторона стверджує, що Мохаммед Дейф залишився живим і почувається добре. Представник ХАМАС Алі Баракех заявив агентству dpa, що Дейф "продовжує командувати опором ізраїльському ворогу".

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Внаслідок удару могли загинути більше 90 палестинців

Служби охорони здоров'я Сектора Гази, контрольовані угрупованням ХАМАС, заявили, що внаслідок удару Ізраїлю щонайменше 91 палестинець загинув, а ще принаймні 300 - зазнали поранень. Скільки серед них було цивільних осіб, не повідомляється.

Reuters також повідомляє, що на місці удару були біженці, зокрема жінки і діти, які тікали в паніці. Аль-Мавасі - це гуманітарна зона, до якої ізраїльська армія неодноразово закликала палестинців евакуюватися.

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Гутерріш "шокований і засмучений" загибеллю цивільних

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш через свого речника заявив, що він "шокований і засмучений" загибеллю цивільних. Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що, згідно з повідомленнями, атака сталася в густонаселеному районі, "визначеному гуманітарною зоною для переселенців" і вказала на те, що в Секторі Гази немає безпечних місць.

Своєю чергою верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель закликав до проведення незалежного розслідування і засудив будь-яке потенційне порушення міжнародного права. "Мета не може виправдовувати всі засоби", - написав він в X.

Міністр оборони США Ллойд Остін 13 липня поговорив з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, і наголосив на важливості мінімізації шкоди для цивільного населення, повідомила пресслужба Пентагона.

Війна в Cекторі Гази триває дев'ять місяців. Вона була спровокована безпрецедентним нападом на Ізраїль бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За даними Ізраїлю, були убиті 1195 людей, 251 людину захопили як заручників і вивезли в Сектор Гази. 116 з них досі утримуються бойовиками, 42, за даними ізраїльської армії, загинули.

У відповідь на цю атаку Ізраїль оголосив ХАМАСу війну "до повного знищення" терористів. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль за гуманітарну ситуацію, спричинену бойовими діями у Секторі Гази.