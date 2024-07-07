Фрегат ЄС знищив два безпілотники в Аденській затоці

Військово-морська місія ЄС із захисту від атак хуситів суден, що перетинають Червоне море, заявила, що її фрегат Psara знищив два безпілотні літальні апарати в Аденській затоці.

Військово-морська місія Європейського Союзу із захисту суден, що перетинають Червоне море, заявила, що її фрегат Psara знищив два безпілотні літальні апарати в Аденській затоці в неділю, 7 липня.

Місія "Aspides" розпочалася в лютому у відповідь на атаки безпілотників і ракет на судна з боку бойовиків-хуситів. Згідно з рішенням, ухваленим міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, в Червоне море і сусідні морські райони були відправлені європейські військові кораблі та літаки супроводу. Також повідомлялось про те, що участь у місії має взяти німецький фрегат "Гессен" із 240 солдатами на борту.

Атаки хуситів

Хусити почали атакувати кораблі у Червоному морі після нападу палестинського терористичного ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль і операції у відповідь у Секторі Гази. Вони стверджують, що націлюються на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча, за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення.

На початку лютого міністерство оборони Великобританії заявило, що хусити здійснили більше 30 нападів на комерційні та військово-морські судна.

У відповідь на атаки хуситів низка країн під проводом США і Великобританії почали військову операцію в регіоні. З 11 січня вони завдають удари по об'єктах хуситів, які, як стверджується, використовуються для нападів на кораблі. У відповідь єменські повстанці намагаються уразити військові кораблі союзників. Також вони продовжують атаки на комерційні судна.

На початку березня внаслідок атаки бойовиків-хуситів і нанесених пошкоджень біля берегів Ємену затонуло вантажне судно- балкер Rubymar з добривами йшов з ОАЕ до Болгарії під прапором Беліза.

У червні екіпаж українського суховантажного судна "Вербена", яке ходить під прапором Палау і експлуатується Польщею, був евакуйований після атаки на нього хуситів біля берегів Ємену в Аденській затоці. Один із моряків був поранений, хусити стверджують, що судно внаслідок атаки затонуло.

Через Аденську затоку і Червоне море пролягає один з найважливіших судноплавних маршрутів світової торгівлі.