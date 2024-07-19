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КонфліктиІзраїль

Хусити атакували Тель-Авів дроном: є загиблий і поранені

Максим Сидоржевський
19 липня 2024 р.

Атака безпілотника по Тель-Авіву забрала життя однієї людини, ще кілька отримали поранення.

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Поліція розслідує вибух біля посольства Сполучених Штатів у Тель-Авіві
Дрон хуситів залетів у Тель-Авів, спричинивши вибухФото: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Одна людина загинула і вісім отримали поранення внаслідок вибуху, який прогримів вранці у п'ятницю, 19 липня, неподалік від будівлі, яка належить до структури посольства США в Тель-Авіві, повідомила ізраїльська національна служба екстреної медичної допомоги Magen David Adom.

Як повідомили пізніше в армії Ізраїлю, причиною вибуху став безпілотник, який не було знешкоджено силами протиповітряної оборони через людський фактор. Відповідальність за атаку майже одразу після її скоєння взяли на себе єменські хусити.

Протягом війни Ізраїлю проти терористів палестинського радикального угруповання ХАМАС, що триває з жовтня минулого року, єменські хусити неодноразово запускали безпілотники і ракети в бік Ізраїлю. Але дотепер усі вони перехоплювалися або Ізраїлем, або західними союзниками, чиї війська дислокуються в регіоні, нагадує агенція AP. Удар було завдано через кілька годин після того, як ізраїльські військові підтвердили, що в результаті одного з авіаударів було вбито командира  "Хезболли"  та інших бойовиків на півдні Лівану. Досі Ізраїль не завдавав ударів по хуситах у Ємені.

 

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