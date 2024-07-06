ХАМАС прийняв переговори про звільнення заручників з Ізраїлю

За даними Reuters, терористи відмовилися від вимоги до Ізраїлю спершу припинити вогонь в Секторі Гази та прийняли пропозицію США розпочати переговори щодо звільнення заручників.

У зусиллях, спрямованих на звільнення ізраїльських заручників, утримуваних терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС, є позитивні зрушення. Як повідомляє у суботу, 6 липня, агентство Reuters, бойовики прийняли пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників, зокрема військовополонених та цивільних чоловіків.

Крім того, вдалося домогтися відмови терористів від вимоги, щоб Ізраїль спершу взяв на себе зобов'язання тривалого припинення вогню у Секторі Гази. З посиланням на високпоставленого командира терористів Reuters повідомляє, що нині ідеться про першу фазу припинення вогню у шість тижнів, що б дозволило доставити до Сектора Гази гуманітарну допомогу і забезпечило б можливе вивидення ізраїльських військ.

За словами співрозмовника серед палестинців, близького до переговорів, це зрушення може призвести до укладення рамкової угоди у разі її схвалення Ізраїлем, та покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Гази.

"Є реальний шанс на угоду"

Водночас джерело Reuters в ізраїльській переговорній групі заявило, що зараз є реальний шанс на досягнення угоди. Як вказує агенція, це різко контрастує з попередніми спробами досягти згоди між Ізраїлем та ХАМАСом.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що переговори продовжаться наступного тижня, водночас наголосили на тому, що розбіжності між сторонами досі залишаються.

Війна в Cекторі Гази триває дев'ять місяців. Вона була спровокована безпрецедентним нападом на Ізраїль бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За даними Ізраїлю, були убиті 1195 людей, 251 людину захопили як заручників і вивезли в Сектор Гази. 116 з них досі утримуються бойовиками, 42, за даними ізраїльської армії, загинули.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

У відповідь на цю атаку Ізраїль оголосив ХАМАСу війну "до повного знищення" терористів. Згідно з останніми даними, оприлюдненими підконтрольним терористам службам охорони здоров'я, на сьогодні у Секторі Гази загинули понад 38 тисяч людей. Ці дані неможливо перевірити незалежним чином. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль за гуманітарну ситуацію, спричинену бойовими діями у Секторі Гази.