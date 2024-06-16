Хусити атакували українське судно, поранено моряка

Екіпаж суховантажу "Вербена", який належить Україні, евакуйований після атаки на судно повстанців-хуситів в Аденській затоці. Один із моряків поранений. Хусити стверджують, що судно внаслідок атаки затонуло.

Екіпаж українського суховантажного судна "Вербена", яке ходить під прапором Палау і експлуатується Польщею, евакуйований після атаки на нього повстанців-хуситів біля берегів Ємену в Аденській затоці. Про це повідомив у суботу, 15 червня, Центр координації морських торговельних перевезень при Військово-морських силах Великобританії (UKMTO).

Удар по судну завданий 13 червня двома протикорабельними ракетами, додало Центральне командування збройних сил США. За його даними, одного з моряків внаслідок атаки поранено, а саме судно охоплено вогнем і тоне. Представник єменського угруповання Яхья Сарі повідомив у Telegram, що суховантаж затонув, підтверджень цієї інформації з інших джерел немає.

Пораненого моряка доставлено гелікоптером з американського ракетного крейсера USS Philippine Sea на інший корабель для надання йому медичної допомоги.

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Нагадаємо, на початку березня внаслідок атаки бойовиків-хуситів і нанесених пошкоджень біля берегів Ємену затонуло вантажне судно. Оглядачі попереджають про серйозні наслідки для довкілля, оскільки суховантаж перевозив десятки тисяч тонн добрив.

Через Аденську затоку і Червоне море пролягає один з найважливіших судноплавних маршрутів світової торгівлі. В останні місяці хусити, союзники Ірану, неодноразово нападали там на цивільні вантажні судна та військові кораблі.