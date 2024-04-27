Єменські хусити знову атакували судна в Червоному морі

Два судна в Червоному морі в п'ятницю, 26 квітня, зазнали нападу з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів, повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) в соцмережі X. Хусити випустили три протикорабельні балістичні ракети "поблизу судна Maisha і судна Andromeda Star, і того, що йшло під панамським прапором", йдеться в повідомленні.

Американські військові уточнюють, що на Andromeda Star повідомили про незначні ушкодження, проте судно продовжило свій рейс.

Центр UKMTO зафіксував дві атаки біля берегів Ємену

Декількома годинами раніше Центр координації морських торговельних перевезень при ВМС Великобританії (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) повідомив про дві атаки на судно за 14 морських миль на південний захід від єменського міста Моха. При першій атаці "в безпосередній близькості від судна стався вибух, який відчув екіпаж", а при другій приблизно дві ракети пошкодили судно, пояснили в UKMTO, не уточнивши, про яке судно йшлося.

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У той же час британське агентство з безпеки морських торгових операцій Ambrey підтвердило, що в цьому "інциденті було помічено три ракети". Найближче до місця події знаходився танкер під прапором Панами, який раніше належав Великобританії, додало агентство. За його даними, це судно зареєстроване на Сейшельських островах і прямувало з російського Приморська до індійського Вадинара.

Хусити взяли на себе відповідальність за ураження судна

Пізніше представник єменських хуситів Яхья Сарія заявив про відповідальність цього угрупування за напад, зазначає агентство AFP. За його словами, йдеться про пряме влучення ракет у танкер Andromeda Star.

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