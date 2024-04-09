США передали Києву зброю, яку Іран постачав хуситам у Ємені

США передали Україні стрілецьку зброю та боєприпаси, які були вилучені під час її відправки Іраном повстанцям у Ємені. Це озброєння є достатнім для оснащення бригади, зазначили американські військові.

Сполучені Штати Америки передали Україні стрілецьку зброю та боєприпаси, які були вилучені під час її відправки Іраном повстанцям у Ємені. Як повідомили у вівторок, 9 квітня, у Центральному командуванні Збройних сил США, передача відбулася 4 квітня.

"4 квітня уряд США передав українським збройним силам понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 і понад 500 000 патронів калібру 7,62 мм. Цього достатньо для оснащення однієї української бригади. Це озброєння допоможе Україні захиститися від вторгнення Росії", - заявило Центральне командування США (CENTCOM).

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Зброя та боєприпаси були вилучені в період з травня 2021 року по лютий 2023 року з чотирьох суден. "Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року через цивільні позови міністерства юстиції проти іранського Корпусу вартових ісламської революції", - зазначили американські військові.

Також повідомляється, що Вашингтон здійснив аналогічну передачу Україні на початку жовтня, надавши 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм, які були вилучені на шляху до Ємену.

Нагадаємо, що 12 березня США про надання Києву пакету допомоги на суму 300 мільйонів доларів США, який включає зенітну та протитанкову зброю та артилерійські снаряди.