США виділяють Україні військову допомогу на 300 млн доларів

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги вартістю 300 мільйонів доларів, в який увійдуть артилерійські снаряди та ракети для HIMARS, повідомив Джейк Салліван

Сполучені Штати Америки надішлють Україні новий пакет військової допомоги вартістю 300 мільйонів доларів. Про це на брифінгу у вівторок, 12 березня, повідомив радник радник глави Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters

За його словами, фінансування було здійснене за рахунок непередбаченої економії грошей в рамках контрактів Пентагону та "буде використано для артилерійських снарядів і боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS".

"Ці боєприпаси дозволять українській зброї вести вогонь протягом певного періоду, але лише короткого періоду, - зазначив Салліван. - Цього абсолютно недостатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і це не завадить тому, щоб в України закінчилися боєприпаси".

Раніше цього дня Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників заявлял, що новий пакет військової допомоги США Україні може сягнути 400 мільйонів доларів.

Голова ЦРУ: Без допомоги США Київ втрачатиме території

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс і директорка національної розвідки США Авріл Хейнс застерегли, що без додаткової військової допомоги Україна зіткнеться з перспективою постійних втрат на полі бою.

За словами посадовців, будь-яка подальша затримка американської допомоги Україні призведе до її нових територіальних втрат, наслідки яких будуть відчуватися в Європі та Тихоокеанському регіоні. "Якщо буде видно, що ми відмовляємося від підтримки України, це не тільки посіє сумніви наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріє амбіції китайського керівництва в різних ситуаціях", - заявив Вільям Бернс, якого цитує NYT.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити виділення нового пакета допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів 13 лютого схвалив пакет підтримки, в рамках якого Києву має бути надано допомогу на 60 мільярдів доларів. Однак досі незрозуміло, чи схвалить документ Палата представників, де більшість мають республіканці.