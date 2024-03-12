Голова ЦРУ: Без допомоги США Київ втрачатиме території

Новий пакет військової допомоги допоможе Україні утримувати свої позиції на фронті чи навіть перейти у наступ, переконані представники американської розвідспільноти.

Високопосадовці американської розвідки застерегли, що без додаткової військової допомоги Україна зіткнеться з перспективою постійних втрат на полі бою. Своїми побоюваннями щодо цього директор ЦРУ Вільям Бернс і директорка національної розвідки США Авріл Хейнс поділилися в понеділок, 11 березня, під час надання публічних свідчень у Конгресі в рамках щорічного огляду світових загроз, що стоять перед Сполученими Штатами, передає видання The New York Times (NYT).

За словами посадовців, будь-яка подальша затримка американської допомоги Україні призведе до її нових територіальних втрат, наслідки яких будуть відчуватися в Європі та Тихоокеанському регіоні. "Якщо буде видно, що ми відмовляємося від підтримки України, це не тільки посіє сумніви наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріє амбіції китайського керівництва в різних ситуаціях", - заявив Вільям Бернс, якого цитує NYT.

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Авріл Хейнс, своєю чергою, вказала на "постійне зростання виробництва боєприпасів у Росії" та їх закупівлю у Північній Кореї та Ірані. На її думку, у зв'язку з цим Україні важко зберегти "досягнуті з величезними зусиллями успіхи" у боротьбі з російською армією. "Без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо ще більше "Авдіївок". І це, як мені здається, буде величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів", - сказав Бернс.

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За оцінкою Бернса, в разі додаткової допомоги Україна зможе утримувати свої позиції на фронті до початку 2025 року. "Україна зможе і далі завдавати втрат Росії, завдаючи ударів не тільки по Криму, а й по її Чорноморському флоту", - сказав він.

Bloomberg писав про побоювання Києва щодо наступу РФ

У лютому американське видання Bloomberg писало про побоювання української влади, що до літа 2024 наступ російської армії може отримати значний імпульс, якщо союзники Києва не зможуть значно збільшити постачання боєприпасів.

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За даними видання, українські офіційні особи вбачають ризик прориву збройними силами РФ оборони ЗСУ.

У США не можуть погодити допомогу Україні

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити виділення нового пакета допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів 13 лютого схвалив пакет військової підтримки, в рамках якого Києву має бути надано військову допомогу на 60 млрд доларів. Однак досі незрозуміло, чи схвалить документ Палата представників, де більшість мають республіканці.

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