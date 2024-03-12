США готують Україні військову допомогу на $400 млн - Reuters

США готують новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Офіційно оголосити про нього мають 12 березня.

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого може сягнути 400 мільйонів доларів. Про це у вівторок, 12 березня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

За їхніми словами, про виділення допомоги має бути оголошено згодом 12 березня. Один із чиновників зазначив, що фінансування цього пакету відбувається за рахунок кредитів, повернених Пентагону за останні покупки.

Голова ЦРУ: Без допомоги США Київ втрачатиме території

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс і директорка національної розвідки США Авріл Хейнс застерегли, що без додаткової військової допомоги Україна зіткнеться з перспективою постійних втрат на полі бою.

За словами посадовців, будь-яка подальша затримка американської допомоги Україні призведе до її нових територіальних втрат, наслідки яких будуть відчуватися в Європі та Тихоокеанському регіоні. "Якщо буде видно, що ми відмовляємося від підтримки України, це не тільки посіє сумніви наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріє амбіції китайського керівництва в різних ситуаціях", - заявив Вільям Бернс, якого цитує NYT.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити виділення нового пакета допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів 13 лютого схвалив пакет підтримки, в рамках якого Києву має бути надано допомогу на 60 мільярдів доларів. Однак досі незрозуміло, чи схвалить документ Палата представників, де більшість мають республіканці.