У Червоному морі після атаки хуситів затонув балкер

Балкер Rubymar з добривами йшов з ОАЕ до Болгарії під прапором Беліза та 18 лютого був атакований хуситами. Екіпаж залишив судно, а за два тижні після атаки балкер затонув, заявила влада Ємену.

Атакований єменськими повстанцями-хуситами в середині лютого балкер Rubymar затонув у Червоному морі. Про це влада Єменської Республіки повідомила в суботу, 2 березня. Загибель судна збіглася з погодними факторами та сильним вітром, зазначив представник влади.

Оператором судна є ліванська компанія Blue Fleet. Її керівник у коментарі агенції AFP не зміг підтвердити чи спростувати, що Rubymar затонув. Судячи із супутникових знімків, зроблених компанією Maxar Technologies, із судна витікав мазут.

Балкер був атакований протикорабельними ракетами 18 лютого. Судно з вантажем добрив йшло з Об'єднаних Арабських Еміратів до болгарського порту Вара і рухалося під прапором Белізу. Екіпаж після атаки залишив Rubymar, який згодом майже два тижні дрейфував у Баб-ель-Мандебській протоці у північному напрямку.

Атаки хуситів на судна у Червоному морі

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року єменські хусити, яких підтримує Іран, регулярно атакують дронами і ракетами комерційні судна в Червоному морі. Хусити оголосили, що вступили в конфлікт на Близькому Сході на боці ХАМАСу. Білий дім 17 січня повідомив, що США повернули єменських хуситів до списку терористичних організацій, що діють глобально.

У відповідь на триваючі атаки хуситів, низка країн під проводом США і Великобританії почали військову операцію в регіоні. З 11 січня вони завдають удари по об'єктах хуситів, які, як стверджується, використовуються для нападів на кораблі. У відповідь єменські повстанці намагаються уразити військові кораблі союзників. Також вони продовжують атаки на комерційні судна.

За даними AFP, маршрутом між Азією та Європою, що пролягає Червоним морем, здійснюється перевезення 12 відсотків товарів у світовій торгівлі та суттєвої частини енергоносіїв для Європи.