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"Хезболла" ударила по Ізраїлю сотнями ракет і дронів

Валерій Сааков | Жан Рофе
4 липня 2024 р.

Атака "Хезболли" на північ Ізраїлю стала відповіддю на вбивство її командира. ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах угруповання на півдні Лівану.

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Пожежа в Ізраїлі
Пожежі на півночі Ізраїлю після атаки ракет і безпілотників із ЛівануФото: Gil Eliyahu/AP Photo/picture alliance

Радикальний ліванський шиїтський рух "Хезболла" у четвер, 4 липня, випустив по військових базах на півночі Ізраїлю понад 200 ракет і дронів-камікадзе. У заяві угруповання йдеться про те, що атака стала відповіддю на ізраїльський авіаудар, унаслідок якого загинув один із її військових командирів.

Це стало найбільшою атакою "Хезболла" на Ізраїль за час війни в Секторі Гази, яка розпочалася 7 жовтня 2023 року, зазначає ізраїльський портал Ynet. За його інформацією, унаслідок обстрілів у деяких районах на півночі Ізраїлю виникли пожежі.

ЦАХАЛ відповів ударами по об'єктах "Хезболла" у Лівані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила обстріли з території сусідньої країни, заявивши, що частину ракет і дронів було перехоплено. Про постраждалих або загиблих унаслідок атаки не повідомляють. У відповідь ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах "Хезболла" на півдні Лівану.

Напередодні ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію Мухаммеда Насера, командира підрозділу "Хезболла" "Азіз". "Насер отримав посаду у 2016 році і керував ракетними обстрілами, які велися з південного заходу Лівану по ізраїльських мирних жителях, громадах і силах безпеки. Він також організував безліч терористичних атак на Ізраїль як під час, так і до війни", - йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

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