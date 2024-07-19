Суд ООН визнав незаконною поселенську політику Ізраїлю

Міжнародний суд ООН у Гаазі у своєму консультативному висновку постановив, що Ізраїль порушує міжнародне право своєю поселенською політикою на палестинських територіях.

Міжнародний суд ООН у Гаазі у своєму консультативному висновку постановив, що Ізраїль порушує міжнародне право своєю поселенською політикою на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі.

Як йдеться у повідомленні суду у п'ятницю, 19 липня, цим самим було виконано резолюцію Генеральної асамлеї ООН від 30 грудня 2022 року, яка передбачала оцінку наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях.

Зокрема, суд вказав, що "триваюча присутність Держави Ізраїль на окупованій палестинській території є незаконною" і що "Держава Ізраїль зобов'язана припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше".

Також Міжнародний суд ООН вказав, що Ізраїль зобов'язаний негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з палестинської території, а також має відшкодувати заподіяню його діями шкоду.

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У своєму висновку суд ООН також зазначає, що "усі держави зобов'язані не визнавати законною ситуацію, що виникла внаслідок незаконної присутності Держави Ізраїль на окупованій палестинській території", а також не надавати допомогу або сприяння "у збереженні ситуації, створеної триваючою присутністю Держави Ізраїль на окупованій палестинській території".

У висновку Міжнародного суду ООН також зазначається, що міжнародні організації, зокрема ООН, зобов'язані не визнавати законною ситуацію, яка склалася на палестинських територіях.

Консультативний висновок суддів Міжнародного суду ООН не є обов’язковим до виконання, але має вагу згідно з міжнародним правом і може послабити підтримку Ізраїлю, наголошує Reuters.

Реакції Ізраїлю і Палестини

Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинуло таку позицію суду як "фундаментально неправильну" і однобоку, і повторило свою позицію, яка полягає у тому, що політичне врегулювання в регіоні може бути досягнуте тільки шляхом переговорів.

"Єврейський народ не є окупантом на власній землі, - йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, оприлюдненій у Facebook. - Законність ізраїльських поселень на всій території нашої батьківщини не підлягає сумніву".

Водночас офіс палестинського президента Махмуда Аббаса привітав рішення Міжнародного суду ООН, назвавши його "тріумфом справедливості". В заяві адміністрації, поширеній офіційним палестинським інформаційним агентством Wafa, міститься заклик до міжнародної спільноти "змусити" Ізраїль "повністю та негайно припинити свою окупацію та колоніальний проєкт без будь-яких умов чи винятків".