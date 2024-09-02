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КатастрофиІран

Аварію гелікоптера Раїсі спричинили погодні умови - слідчі

Валерій Сааков
2 вересня 2024 р.

Комісія з розслідування причин аварії вертольота експрезидента Ірану опублікувала свій остаточний звіт. Головним чинником названо погодні умови.

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Колишній президент Ірану Ебрахім Раїсі
Колишній президент Ірану Ебрахім РаїсіФото: Iranian Presidency/AFP

Причиною аварії гелікоптера, в якій загинув тодішній президент Ірану Ебрагім Раїсі,стали складні погодні умови у регіоні, зокрема поява густого туману. Таких висновків дійшла комісія з розслідування причин аварії, повідомили іранські ЗМІ у неділю, 1 вересня.

У повідомленнях наголошується, що комісія вивчила технічні, інженерні, електронні та навігаційні характеристики гелікоптера і виключила інші причини аварії, встановивши, що вертоліт врізався в гору.

У попередньому звіті іранських військових, оприлюдненому у травні, йшлося про те, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисного втручання або нападу, нагадує агенція Reuters.

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У травні 2024 року гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ебрахім Раїсі, міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіян, імам мечеті іранського міста Тебріз Саєд Мохаммад-Алі аль-Гашем і губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі, зник у горах.

Через несприятливі погодні умови про долю екіпажу та пасажирів нічого не було відомо. Лише згодом рятувальники дісталися міста падіння машини і встановили, що всі, хто був на борту, загинули внаслідок  аварії гелікоптера. Машина поверталася з Азербайджану, де Раїсі зустрічався з місцевим президентом Ільхамом Алієвим. Авіатроща сталася на північному заході Ірану.

Через загибель президента було оголошено позачергові вибори, на яких переміг колишній міністр охорони здоров'я Масуд Пезешкіян. Він склав присягу наприкінці липня цього року.

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