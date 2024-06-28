В Ірані розпочалися дострокові вибори президента

В Ірані у п'ятницю, 28 червня, розпочалися позачергові президентські вибори, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. Виборчі дільниці відкрилися о восьмій годині ранку за місцевим часом.

Проведення позачергових виборів в Ірані зумовлено загибеллю в авіакатастрофі попереднього президента Ебрагіма Раїсі, яка сталася 19 травня.

Раніше Рада вартових конституції Ірану затвердила шістьох кандидатів на виборах. Загалом свої заявки на участь подали 80 кандидатів, проте рада, яка складається з шістьох священнослужителів і шістьох юристів, усунула більшість з них від майбутніх виборів. З-поміж інших у праві балотуватися відмовили колишньому президенту Ірану Махмуду Ахмадінеджаду, колишньому спікеру парламенту Алі Ларіджану та Мохаммеду Мохберу, який виконує функції президента після загибелі Раїсі.

Серед допущених до виборів кандидатів - чинний спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф, який в минулому був мером Тегерана та генералом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), колишній глава міністерства внутрішніх справ та міністерства юстиції Мостафа Пурмохаммаді, який зіграв провідну роль у масових стратах політв'язнів у кінці 1980-х років, колишній міністр охорони здоров'я Масуд Пезешкіан, нинішній мер Тегерана Аліреза Закані. Ультраконсервативний табір представляє Саїд Джалілі, прихильник жорсткої лінії та колишній головний учасник ядерних переговорів, а також віцепрезидент Амір-Хоссейн Газізаде Хашемі.

Президент є другою за значенням і впливом політичною фігурою в Ірані, він підпорядкований релігійному лідеру країни - аятолі Алі Хаменеї.

Право голосу на виборах мають понад 61 мільйон іранців старше 18 років, з них близько 18 мільйонів - у віці від 18 до 30 років. Згідно з іранським законодавством, для перемоги на виборах кандидат має отримати понад 50 відсотків голосів виборців. Якщо цього у першому турі не станеться, два кандидати, які набрали найбільше голосів, вийдуть у другий тур, який відбудеться через тиждень.