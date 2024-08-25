Напад хуситів на танкер: США попереджають про екокатастрофу

Єменські повстанці обстріляли в Червоному морі судно, яке перевозило до 150 тисяч тонн сирої нафти. Схоже, хусити планують його затопити, зазначили в Держдепі США.

Сполучені Штати Америки попередили про потенційну екологічну катастрофу в Червоному морі після обстрілу хуситами нафтового танкера біля узбережжя Ємену. Як передає агенція AFP, про це у суботу, 24 серпня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Атаки хуситів, що тривають, загрожують витоком мільйона барелів нафти в Червоне море, що вчетверо перевищує масштаб аварії Exxon Valdez. Поки екіпаж евакуювали, хусити, схоже, мають намір затопити судно і його вантаж у морі", - заявив Міллер.

Танкер перевозив до 150 тисяч тонн сирої нафти

Судно Sounion, що ходило під прапором Греції і перевозило до 150 000 тонн сирої нафти з Іраку до порту поблизу Афін, було обстріляно в середу біля контрольованого хуситами портового міста Ходейда. При цьому повстанці стверджували, що вразили судно безпілотниками та ракетами.

У п'ятницю морське агентство UKMTO повідомило, що на судні було помічено три пожежі, а відео, опубліковане хуситами в соціальних мережах, нібито зафіксувало три вибухи на кораблі.

Екіпаж Souniоn з 23 філіппінців і двох росіян був врятований судном місії Європейського Союзу Aspides. Також військово-морська місія ЄС попередила, що судно становить "навігаційну та екологічну небезпеку".

Нагадаємо, розлив з танкера Exxon Valdez стався у 1989 році - тоді уздовж узбережжя Аляски вивільнилося 257 тисяч барелів нафти.

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Держдеп: Хусити готові знищити екосистеми регіону

За словами Міллера, постійні напади повстанців на торговельні судна демонструють, що вони готові пожертвувати економічними та соціальними інтересами своїх співгромадян та інших мешканців регіону. "Цими нападами хусити дають зрозуміти, що вони готові знищити рибну промисловість і регіональні екосистеми, на які єменці та інші громади в регіоні покладаються як на засоби до існування", - зазначив він.

Також речник Держдепу США закликав хуситів "негайно припинити ці дії", а інші країни "допомогти запобігти цій екологічній катастрофі".

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Атаки хуситів Червоному морі

Хусити почали свою кампанію проти міжнародного судноплавства в Червоному морі в листопаді 2023 року, заявивши, що вони підтримують Сектор Гази у війні Ізраїлю та ХАМАСу.

У березні 2024 року ліванське судно Rubymar під прапором Белізу стало першим судном, яке затонуло в Червоному морі від атак єменських повстанців. Воно мало на борту 21 тисячу тонн сульфатно-фосфатного добрива амонію.

Грецький балкер Tutor під прапором Ліберії також затонув у червні після того, як на нього напали хусити.