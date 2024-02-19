Рада ЄС схвалила військово-морську місію у Червоному морі

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу схвалили початок військово-морської операції у Червоному морі для захисту судноплавства від атак з боку єменських хуситів. Згідно з рішенням, ухваленим у понеділок, 19 лютого, в Червоне море і сусідні морські райони будуть відправлені європейські військові кораблі та літаки супроводу, які повинні будуть захищати торгові судна, що пересуваються там.

Як зазначає Рада ЄС у своєму повідомленні в соцмережі X, "операція Aspides забезпечить військово-морську присутність ЄС у районі, де з жовтня 2023 року численні напади хуситів були спрямовані проти міжнародних комерційних судів".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) вітала рішення Ради ЄС. "Окрім відповіді на кризу, це ще й крок до сильнішої присутності ЄС на морі, щоб захистити європейські інтереси", - написала вона в соцмережі Х.

У операції Aspides братиме участь німецький фрегат

Участь у місії візьме також німецький фрегат "Гессен" із 240 солдатами на борту. Оснащений зенітними ракетами корабель завдовжки 143 метри був відправлений із Вільгельмсхафена до Середземного моря 8 лютого. Також Німеччина має намір надати персонал для штабу операції в грецькій Ларисі та вертольоти.

Річний мандат місії Aspides має схвалити німецький бундестаг. Голосування має відбутися у п'ятницю, 23 лютого.

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Понад 30 нападів хуситів

Хусити почали атакувати кораблі у Червоному морі після нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль і операції у відповідь у Секторі Гази. Вони стверджують, що націлюються на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення.

На початку лютого міністерство оборони Великобританії заявило про те, що хусити здійснили більше 30 нападів на комерційні та військово-морські судна.

У відповідь на триваючі атаки хуситів, низка країн під проводом США і Великобританії почали військову операцію в регіоні. З 11 січня вони завдають удари по об'єктах хуситів, які, як стверджується, використовуються для нападів на кораблі. У відповідь єменські повстанці намагаються уразити військові кораблі союзників. Також вони продовжують атаки на комерційні судна.