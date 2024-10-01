  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиІзраїль

Ізраїль почав операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану

Олександра Іванова | Євгенія Наконечна
1 жовтня 2024 р.

Ізраїль раніше попередив США про початок обмеженої операції в прикордонних районах Лівану. ЦАХАЛ офіційно оголосив про створення на півночі Ізраїлю закритої військової зони.

https://p.dw.com/p/4lGdx
Танк вночі на кордоні з Ліваном
Ізраїльський танк на кордоні з ЛіваномФото: Baz Ratner/AP Photo/picture alliance

Ізраїль почав "обмежені, локальні та прицільні рейди" проти цілей радикального шиїтського угруповання "Хезболла" на прикордонній території на півдні Лівану. З такою заявою виступила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на вівторок, 1 жовтня.

У заяві зазначено, що ВПС Ізраїлю та артилерія ЦАХАЛ підтримують наземні сили ізраїльської армії, завдаючи "точних ударів" по військових цілях у цій зоні. Операція під назвою "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки поточної ситуації і йтиме паралельно з боями в Cекторі Гази та інших напрямках підкреслюють у ЦАХАЛ.

Про те, що ізраїльські танки вже перебувають у районі селища Рмейш, увечері в понеділок повідомили арабські телеканали Al Arabiya і Al Hadath. До цього надходили повідомлення, що ізраїльська бронетехніка під прикриттям артилерії та авіації увійшла в прикордонні райони Лівану.

Кількома годинами раніше ЦАХАЛ офіційно оголосив про створення на півночі Ізраїлю - в районі населених пунктів Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі - закритої військової зони. Майже одночасно з цим стало відомо, що підрозділи армії Лівану залишили свої позиції на півдні країни і відійшли на п'ять кілометрів углиб.

Ізраїль повідомив США про початок військової операції на півдні Лівану

30 вересня Ізраїль попередив Сполучені Штати, що вирішив провести на півдні Лівану "обмежену наземну операцію", щоб "усунути загрозу" для жителів ізраїльських прикордонних регіонів. Ізраїльська сторона "повідомила нас, що почала обмежені операції, націлені проти інфраструктури "Хезболла" поблизу кордону", заявив у понеділок речник Держдепартаменту США Меттью Міллер. "У нас із ними були деякі обговорення з цього питання", - додав він. Міллер підкреслив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону.

Військова операція Ізраїлю проти "Хезболли"

Ізраїль почав "попереджувальну військову операцію" проти "Хезболли" у другій половині вересня 2024 року. У ніч на понеділок ЦАХАЛ уперше атакував центр Бейрута, раніше удари завдавали по південних околицях міста. Унаслідок ізраїльських авіаударів було вбито щонайменше сімох ватажків терористичного угруповання.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, а частина загинула.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Унаслідок наземної операції і бомбардувань Сектору Гази, за даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, загинуло понад 41,5 тисячі палестинців. Палестинських бойовиків підтримав ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла", визнаний терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану.

Наземні операції Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Досі Тегеран тримається помітно осторонь боротьби між його союзником "Хезболлою" та Ізраїлем

Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою": що стоїть за стриманістю Ірану?

Конфлікт між Ізраїлем і "Хезболлою": що стоїть за стриманістю Ірану?

"Хезболла" - найпотужніший союзник Ірану проти Ізраїлю. Проте режим в Тегерані, схоже, стоїть осторонь, коли Ізраїль знищує це шиїтське угруповання в Лівані. Що стоїть за цим - нездатність чи розрахунок?
Конфлікти30 вересня 2024 р.
Наслідки ізраїльського удару по Бейруту, 24 вересня 2024 року

ООН: Понад 250 тисяч ліванців покинули свої домівки через ізраїльські удари

ООН: Понад 250 тисяч ліванців покинули свої домівки через ізраїльські удари

Через масовані удари, які Ізраїль завдає по об'єктах шиїтського радикального угруповання "Хезболла", понад 250 тисяч жителів Лівану були змушені покинути свої домівки, заявили в ООН.
Конфлікти29 вересня 2024 р.
Хасан Насралла останні 32 роки був лідером "Хезболли"

"Хезболла" офіційно визнала загибель лідера руху Насралли

"Хезболла" офіційно визнала загибель лідера руху Насралли

Ватажок ліванського угруповання "Хезболла" Хасан Насралла загинув унаслідок ізраїльського удару по Бейруту 27 вересня, визнали в угрупованні. Раніше про його загибель повідомив ЦАХАЛ.
Конфлікти28 вересня 2024 р.