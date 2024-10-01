Ізраїль почав операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану

Ізраїль раніше попередив США про початок обмеженої операції в прикордонних районах Лівану. ЦАХАЛ офіційно оголосив про створення на півночі Ізраїлю закритої військової зони.

Ізраїль почав "обмежені, локальні та прицільні рейди" проти цілей радикального шиїтського угруповання "Хезболла" на прикордонній території на півдні Лівану. З такою заявою виступила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на вівторок, 1 жовтня.

У заяві зазначено, що ВПС Ізраїлю та артилерія ЦАХАЛ підтримують наземні сили ізраїльської армії, завдаючи "точних ударів" по військових цілях у цій зоні. Операція під назвою "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки поточної ситуації і йтиме паралельно з боями в Cекторі Гази та інших напрямках підкреслюють у ЦАХАЛ.

Про те, що ізраїльські танки вже перебувають у районі селища Рмейш, увечері в понеділок повідомили арабські телеканали Al Arabiya і Al Hadath. До цього надходили повідомлення, що ізраїльська бронетехніка під прикриттям артилерії та авіації увійшла в прикордонні райони Лівану.

Кількома годинами раніше ЦАХАЛ офіційно оголосив про створення на півночі Ізраїлю - в районі населених пунктів Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі - закритої військової зони. Майже одночасно з цим стало відомо, що підрозділи армії Лівану залишили свої позиції на півдні країни і відійшли на п'ять кілометрів углиб.

Ізраїль повідомив США про початок військової операції на півдні Лівану

30 вересня Ізраїль попередив Сполучені Штати, що вирішив провести на півдні Лівану "обмежену наземну операцію", щоб "усунути загрозу" для жителів ізраїльських прикордонних регіонів. Ізраїльська сторона "повідомила нас, що почала обмежені операції, націлені проти інфраструктури "Хезболла" поблизу кордону", заявив у понеділок речник Держдепартаменту США Меттью Міллер. "У нас із ними були деякі обговорення з цього питання", - додав він. Міллер підкреслив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону.

Військова операція Ізраїлю проти "Хезболли"

Ізраїль почав "попереджувальну військову операцію" проти "Хезболли" у другій половині вересня 2024 року. У ніч на понеділок ЦАХАЛ уперше атакував центр Бейрута, раніше удари завдавали по південних околицях міста. Унаслідок ізраїльських авіаударів було вбито щонайменше сімох ватажків терористичного угруповання.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, а частина загинула.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Унаслідок наземної операції і бомбардувань Сектору Гази, за даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, загинуло понад 41,5 тисячі палестинців. Палестинських бойовиків підтримав ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла", визнаний терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану.